क्या इस सीरीज में खत्म हो जाएगा विराट और रोहित का वनडे करियर? रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. हालांकि इन दोनों ही धुरंधर बल्लेबाजों ने फिलहाल अपने वनडे इंटरनेशनल करियर को जारी रखा है. रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्रिकेट के मैदान पर वापस देखने के लिए फैंस को अक्टूबर महीने तक इंतजार करना होगा. भारत को यूं तो अगस्त में बांग्लादेश में तीन वनडे मैच खेलने थे, लेकिन बीसीसीआई और बीसीबी के बीच आपसी सहमति से यह सीरीज सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सीधे अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत के लिए वनडे सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को अक्टूबर में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. 19 अक्टूबर से पर्थ स्टेडियम में यह वनडे सीरीज शुरू होगी. इसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को अन्य मैच खेले जाएंगे.

क्या खत्म हो जाएगा विराट और रोहित का वनडे करियर?

रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे करियर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है.'दैनिक जागरण' की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल होता नहीं देख रहे हैं. हालांकि अगर दोनों को वनडे टीम में बने रहना है, तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा. अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हैं, तो उन्हें इस साल दिसंबर में भारत के घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा.

रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

यह कुछ वैसा ही मामला है जैसे इस साल इंग्लैंड टेस्ट दौरे के लिए चयन की शर्त के तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया था, लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा. अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलने की शर्त नहीं मानते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलियाई सीरीज इन दो दिग्गजों के वनडे करियर की आखिरी सीरीज भी साबित हो सकती है.

प्लानिंग में फिट नहीं बैठते रोहित और विराट

सूत्र के मुताबिक भारत की वनडे टीम में मौका पाने के लिए कई युवा क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को चुनौती देते नजर आ रहे हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट के सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनकी प्लानिंग में फिट नहीं बैठते हैं.