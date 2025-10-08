Advertisement
1 डबल हंड्रेड और 8 शतक... कैसा है RO-KO का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI रिकॉर्ड? देखें पूरी लिस्ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. 6 महीने से भारतीय टीम के लिए एक भी मैच ना खेलने वाले दिग्गज बल्लेबाजों की टीम इंडिया में वापसी हुई है. जितना बड़ा इन दोनों ही खिलाड़ियों का स्तर रहा है उतना ही बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी है. दोनों ही दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की है. आइए जानते हैं इन दोनों खिलाड़ी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड्स के बारे में. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:14 AM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. 6 महीने से भारतीय टीम के लिए एक भी मैच ना खेलने वाले दिग्गज बल्लेबाजों की टीम इंडिया में वापसी हुई है. पहले बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर द्वारा रोहित को वनडे के कप्तानी से हटाए जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ.  कयास लगाया जा रहा है दोनों ही खिलाड़ियों के करियर की ये आखिरी सीरीज हो. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित और विराट के युग का आगामी सीरीज में अंत हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा इन दोनों ही खिलाड़ियों का स्तर रहा है उतना ही बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी है. दोनों ही दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई की है. आइए जानते हैं इन दोनों खिलाड़ी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड्स के बारे में. 

रोहित शर्मा 
साल 2013 में रोहित शर्मा का मानों क्रिकेट में दूसरा जन्म हुआ. चैंपियंस ट्रॉफी में सलामी बल्लेबाजी का जिम्मा मिलने के बाद जो हुआ वह आज भी इतिहास है. भारत को मिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा बल्लेबाज, जी हां हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा के बारे में. रोहित ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 16 छक्के और 12 चौके जड़े. वहीं, अगर बात करें रोहित के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड के बारे में तो, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले 46 मैचों की 46 पारियों में 57.80 के औसत से 2407 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 9 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है. 

विराट कोहली
भारत के स्टार बल्लेबाज चेज मास्टर विराट कोहली का भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने साल 2013 में खेली गई वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का सबसे तेज शतक जड़ा था. अपनी शानदार पारी के दौरान कोहली ने महज 52 गेंदों  में 100 ठोक दिए थे. जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए. साथ ही अगर बात करें विराट के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए रिकॉर्ड कि तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 मैचों की 48 पारियों में 54.78 की धमाकेदार औसत से 2451 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं.

रोहित-विराट ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर
बात करें अगर दोनों खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बनाए रिकॉर्ड के बारे में तो रोहित ने 30 मैचों में 1328 रन बनाए हैं. जबकि विराट कोहली ने महज 1 रन कम 1327 रन बनाए हैं.  दोनों ही खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध  5-5 शतक जड़ने का कारनामा किया है. वहीं विराट का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उच्चतम स्कोर 133 रनों का है. वहीं, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के धरती पर 171 रनों की धमाकेदार पारी खेल दी थी. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Rohit Sharma and Virat Kohli

