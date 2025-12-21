Advertisement
trendingNow13048602
Hindi Newsक्रिकेटरोहित या फिर विराट? 2025 में किसने ठोके सबसे ज्यादा रन? एक नजर में देखिए दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन

रोहित या फिर विराट? 2025 में किसने ठोके सबसे ज्यादा रन? एक नजर में देखिए दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन

Rohit Sharma and Virat Kohli performance in 2025: साल 2025 में रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए? हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुए हैं. आइए जानते हैं दोनों दिग्गजों ने 2025 में कैसा प्रदर्शन किया और दोनों में सबसे बढ़िया आंकड़े किसके रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli Rohit
Virat Kohli Rohit

Rohit Sharma and Virat Kohli performance in 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम दौर में है. इस साल के खत्म होने में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं. इस साल भारत ने अपने दो दिग्गज क्रिकेटर्स को संन्यास लेते हुए देखा. ये दोनों कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, जिन्होंने इस साल टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा. इससे पहले दोनों टी20 से संन्यास ले चुके थे और अब सिर्फ वनडे टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में 2025 में उनका फोकस मुख्य रूप से वनडे क्रिकेट पर रहा. दोनों ही दिग्गज 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक खेलना चाहते हैं. आइए जानते हैं इस साल इन दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा और किसके आंकड़े बेस्ट हैं.

2025 में रोहित शर्मा का प्रदर्शन?

सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिन्हें फैंस प्यार से हिटमैन बुलाते हैं. दाएं हाथ के इस तूफानी ओपनर ने 2025 में टेस्ट से संन्यास लिया था. उनका पूरा फोकस वनडे पर ही रहा. रोहित ने कुल 14 मैचों में 2 शतक और 4 फिफ्टी के दम पर 650 रन ठोके. सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 रन रहा. फरवरी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 119 रन बनाए, जबकि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 121 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी. इन दोनों ही मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली थी.

2025 में विराट कोहली का प्रदर्शन?

अब बात करते हैं विराट कोहली की, जिन्होंने 2025 में एकमात्र टेस्ट खेला, जिसमें 23 रन किए थे. रोहित की तरह विराट का भी पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर रहा. कोहली ने कुल 14 (13 वनडे और एक टेस्ट) मुकाबले खेले, जिसमें उनके बल्ले से 674 रन निकले. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 4 फिफ्टी लगाईं. कोहली ने पूरे साल 56.16 की औसत से रन जुटाए.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित या विराट, कौन रहा बेस्ट?

विराट ने 14 मैचों में 56.16 की औसत से कुल 674 रन किए, जबकि रोहित ने 50.00 की औसत से 650 रन बनाए. औसत और रनों के मामले में रोहित, कोहली से पीछे रहे. वहीं विराट ने 3 शतक और 4 फिफ्टी ठोकीं, जबकि रोहित के बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले. शतक लगाने के मामले में भी विराट से रोहित पीछे रह गए. ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से विराट कोहली थोड़े बेहतर साबित हुए.

ये भी पढ़ें: NZ vs WI: पहले डबल सेंचुरी-फिर शतक… एक मैच में ठोक डाले 327, बदलकर रख दिया 95 साल का इतिहास

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaVirat Kohli

Trending news

जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार