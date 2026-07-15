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एजबेस्टन में रहे शांत, कार्डिफ में तबाही मचाएंगे रोहित-कोहली! इस स्टेडियम में RO-KO का है खतरनाक रिकॉर्ड

RO-KO अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में ही खेलते हैं. ऐसे में उनके करोड़ों चाहने वाले ये उम्मीद करते हैं कि दोनों का बल्ला हर मुकाबले में गरजे. एजबेस्टन में तो रोहित-कोहली खामोश रहे, लेकिन सोफिया गार्डन्स में दोनों को रोकना इंग्लिश गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा. इस मैदान पर RO-KO ये आंकड़े भी काफी अच्छे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:57 PM IST
एजबेस्टन में रहे शांत, कार्डिफ में तबाही मचाएंगे रोहित-कोहली! इस स्टेडियम में RO-KO का है खतरनाक रिकॉर्ड
Image Credit: कार्डिफ में कैसा है रोहित-कोहली का रिकॉर्ड? Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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