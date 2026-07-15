एजबेस्टन में रहे शांत, कार्डिफ में तबाही मचाएंगे रोहित-कोहली! इस स्टेडियम में RO-KO का है खतरनाक रिकॉर्ड

India vs England 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 16 जुलाई (गुरुवार) को खेला जाएगा. 3 मैचों की शृंखला में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. एजबेस्टन में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंद दिया. दूसरा मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा ODI भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा.
इंग्लैंड के खिलाफ पहले ODI में टीम इंडिया को जीत तो मिली, लेकिन दो सुपरस्टार का बल्ला खामोश रहा. हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जो एजबेस्टन में फ्लॉप साबित हुए. हिटमैन 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि विराट कोहली 5 रन पर जोफ्रा आर्चर के शिकार बने.
RO-KO अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में ही खेलते हैं. ऐसे में उनके करोड़ों चाहने वाले ये उम्मीद करते हैं कि दोनों का बल्ला हर मुकाबले में गरजे. एजबेस्टन में तो रोहित-कोहली खामोश रहे, लेकिन सोफिया गार्डन्स में दोनों को रोकना इंग्लिश गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा. इस मैदान पर RO-KO ये आंकड़े भी काफी अच्छे हैं.
विराट कोहली ने कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में अब तक 4 ODI और एक T20I खेला है. 4 वनडे पारियों में उन्होंने 65.33 के शानदार औसत और 97.51 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. इस मैदान पर खेले गए अपने एकमात्र T20I मैच में उन्होंने 47 रन बनाए थे.
बात करें रोहित शर्मा की तो हिटमैन ने कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 50.00 की औसत और 68.80 के स्ट्राइक रेट से 150 रन बनाए हैं. स्टार बल्लेबाज ने इस ग्राउंड पर दो अर्धशतक ठोके हैं, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 52 रनों की पारी भी शामिल है.
इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी है, क्योंकि कार्डिफ में टीम इंडिया का ODI रिकॉर्ड शानदार है. भारत ने इस मैदान पर अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और 3 में जीत हासिल की है. एक में हार का सामना करना पड़ा था.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (6 जून, 2013 - चैंपियंस ट्रॉफी): भारत 26 रन से जीता. शिखर धवन की सेंचुरी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 331 रन का मजबूत स्कोर बनाया और प्रोटियाज टीम को 305 रन पर रोक दिया.
भारत बनाम इंग्लैंड (16 सितंबर, 2011): बारिश से प्रभावित मैच में भारत डकवर्थ-लुईस (D/L) नियम से 6 विकेट से हार गया था.
भारत बनाम वेस्टइंडीज (11 जून, 2009 - चैंपियंस ट्रॉफी): भारत 7 विकेट से जीता और 130 रन के लक्ष्य को सिर्फ़ 31.5 ओवर में हासिल कर लिया.
भारत बनाम इंग्लैंड (27 अगस्त, 2014): भारत ने 133 रन (D/L) के बड़े अंतर से जीत हासिल की. सुरेश रैना की 75 गेंदों में 100 रनों की पारी की मदद से 6 विकेट पर 304 रन बनाने के बाद, भारत ने मेजबान टीम को 161 रन पर ऑल-आउट कर दिया.