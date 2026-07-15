एजबेस्टन में रहे शांत, कार्डिफ में तबाही मचाएंगे रोहित-कोहली! इस स्टेडियम में RO-KO का है खतरनाक रिकॉर्ड

India vs England 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 16 जुलाई (गुरुवार) को खेला जाएगा. 3 मैचों की शृंखला में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. एजबेस्टन में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंद दिया. दूसरा मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा ODI भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा.