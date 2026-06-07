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सूर्या को टीम से निकालने और कप्तानी छीनने पर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, मुंबई में दिया दिल जीतने वाला रिएक्शन

Indian Cricket Team: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर किए जाने पर अपना समर्थन दिया है. रोहित ने सूर्या के संघर्षपूर्ण सफर की सराहना की और नए कप्तान श्रेयस अय्यर की क्षमता पर भरोसा जताया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:56 AM IST
सूर्या को टीम से निकालने और कप्तानी छीनने पर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, मुंबई में दिया दिल जीतने वाला रिएक्शन
Image Credit: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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