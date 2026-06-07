सूर्या को टीम से निकालने और कप्तानी छीनने पर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, मुंबई में दिया दिल जीतने वाला रिएक्शन

Indian Cricket Team: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम से बाहर किए जाने और कप्तानी से हटाए जाने के बाद खुलकर अपना समर्थन दिया है. रोहित ने कहा कि मुंबई के इस स्टार खिलाड़ी के लिए कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिला. शनिवार को टी20 मुंबई लीग के दौरान बोलते हुए रोहित ने सूर्या के शीर्ष तक पहुँचने के सफर को याद किया. उन्होंने सूर्या की उस दृढ़ता पर बात की, जिसकी बदौलत उन्होंने 30 की उम्र के बाद भारतीय टीम में जगह बनाई और अंततः टीम को टी20 विश्व कप की जीत तक पहुंचाया.
रोहित ने सूर्या के बारे में बात करते हुए कहा, ''मुझे पूरा यकीन है कि सूर्या के लिए कुछ भी आसान नहीं रहा है.'' उन्होंने आगे कहा कि सूर्या ने 30 या 31 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था, जिसका मतलब है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी. रोहित के अनुसार, सूर्या हमेशा लड़ाई में बने रहना चाहते थे और जब मौका मिला, तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से लपका. हिटमैन का यह बयान चयनकर्ताओं द्वारा आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरों के लिए नई टी20 टीम की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया. इसमें सूर्या को जगह नहीं मिली और श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया.
सूर्या को टीम से बाहर करना भारतीय टी20 सेटअप में एक अध्याय का अंत है. मार्च 2021 में अपने डेब्यू के बाद से इस मुंबई के बल्लेबाज ने 113 मैचों में 36.35 की औसत और 162.94 के स्ट्राइक-रेट से 3,272 रन बनाए हैं. उनके रिकॉर्ड में 25 अर्धशतक और चार शतक शामिल हैं, जिससे वे दुनिया के सबसे विनाशकारी टी20 बल्लेबाजों में से एक बन गए. बीसीसीआई ने 2028 टी20 विश्व कप और लॉस एंजिल्स ओलंपिक की योजना के तहत टीम में बदलाव का फैसला किया है.
सूर्यकुमार के सफर को सम्मान देने के साथ-साथ रोहित ने श्रेयस अय्यर को भारत के नए टी20 कप्तान के रूप में सफल होने के लिए अपना समर्थन भी दिया है. अय्यर की नियुक्ति फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनके शानदार नेतृत्व रिकॉर्ड के आधार पर हुई है. उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल खिताब दिलाया और उसके अगले सीजन में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. रोहित का मानना है कि यह अनुभव राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करते समय अय्यर के लिए बहुत काम आएगा.
रोहित शर्मा ने कहा कि मुंबई क्रिकेट में बड़े होने से खिलाड़ी उन दबावों और उम्मीदों के लिए तैयार होते हैं जो कप्तानी के साथ आती हैं. उन्होंने कहा, ''मुंबई के लिए खेलना आपको बहुत कुछ सिखाता है. यहां कुछ भी आसान नहीं मिलता, आपको इसे वास्तव में कमाना पड़ता है.'' रोहित के अनुसार, कप्तानी भी एक ऐसी चीज है जिसे आपको हासिल करना होता है और अपने आसपास के लोगों का सम्मान जीतना होता है, जो इन सभी खिलाड़ियों (अय्यर और सूर्या) के पास है.