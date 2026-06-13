Rohit Sharma Records: अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे पहले ODI मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया. अपना पसंदीदा शॉट खेलकर उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16000 रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि पहले नंबर पर पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है तो आप गलत हैं. बतौर ओपनर भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं. उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16,119 रन बनाए.
धर्मशाला में बारिश की वजह से मैच देर से शुरू हुआ. ओवर में कटौती की गई और मुकाबला 25-25 ओवर का हो रहा है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुरबाज के शानदार शतक के दम पर 194 रन खड़ा किया. इसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने भारतीय पारी का आगाज किया. तीसरे ओवर में हिटमैन ने झन्नाटेदार छक्का जड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16000 रन पूरे कर लिए. बता दें कि बतौर सलामी बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व महान खिलाड़ी सनथ जयसूर्या के नाम है.
19298 - सनथ जयसूर्या
18867 - क्रिस गेल
18744 - डेविड वार्नर
16950 - ग्रीम स्मिथ
16120 - डेसमंड हेन्स
16119 - वीरेंद्र सहवाग
16000 - रोहित शर्मा
15335 - सचिन तेंदुलकर