Rohit Sharma Records: अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे पहले ODI मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया. अपना पसंदीदा शॉट खेलकर उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16000 रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि पहले नंबर पर पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है तो आप गलत हैं. बतौर ओपनर भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं. उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16,119 रन बनाए.