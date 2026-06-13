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16 हजारी क्लब में रोहित शर्मा की धमाकेदार एंट्री, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय, सचिन नहीं नंबर-1 पर ये खिलाड़ी

Rohit Sharma Records: अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे पहले ODI मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया. अपना पसंदीदा शॉट खेलकर उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16000 रन पूरे कर लिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:10 PM IST
16 हजारी क्लब में रोहित शर्मा की धमाकेदार एंट्री, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय, सचिन नहीं नंबर-1 पर ये खिलाड़ी

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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