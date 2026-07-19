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रोहित शर्मा का वनडे में तहलका, लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, सचिन-गांगुली और कोहली के रिकॉर्ड ध्वस्त

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़कर इतिहास रचा. वे इस मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने. जानें 'हिटमैन' के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:55 PM IST
रोहित शर्मा का वनडे में तहलका, लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, सचिन-गांगुली और कोहली के रिकॉर्ड ध्वस्त
Image Credit: भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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