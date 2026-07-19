रोहित शर्मा का वनडे में तहलका, लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, सचिन-गांगुली और कोहली के रिकॉर्ड ध्वस्त

Rohit Sharma Lord's Century: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 34वां वनडे शतक जड़ा. इसके साथ ही वे लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले इस मैदान पर किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च स्कोर 90 रन था, जो सौरव गांगुली ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था.
39 साल और 80 दिन की उम्र में शतक लगाकर रोहित शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. इसके साथ ही वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक जड़ने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 38 साल 327 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. बतौर भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित के अब 46 अंतरराष्ट्रीय शतक हो गए हैं, जो सचिन तेंदुलकर (45) से अधिक हैं.
First Indian to score an ODI century at Lord's
th ODI century in England
Rohit Sharma with a special knock at the Home of Cricket
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— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
इंग्लैंड की धरती पर कौन है असली 'रन मशीन'?
रोहित शर्मा अब इंग्लैंड में 1,500 वनडे रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली (1419 रन) और केन विलियमसन (1393 रन) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.इतना ही नहीं, इंग्लैंड में रोहित के नाम अब 8 वनडे शतक दर्ज हैं. इस सूची में केवल जो रूट (10 शतक) उनसे आगे हैं, जबकि उन्होंने मार्कस ट्रेस्कोथिक (8 शतक) की बराबरी कर ली है.
इंग्लैंड ने बनाए 387 रन
मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 50 ओवरों में 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो लॉर्ड्स के मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है.इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट ने 141 रन और जैकब बेथेल ने 91 रनों की तूफानी पारियां खेलीं. रोहित शर्मा के अब कुल 51 अंतरराष्ट्रीय शतक (34 वनडे, 12 टेस्ट और 5 टी20) हो गए हैं.