Advertisement
trendingNow13090618
Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें.. इंस्टाग्राम पोस्ट पर गजब का सस्पेंस, कल करेंगे बड़ा ऐलान

रोहित शर्मा ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें.. इंस्टाग्राम पोस्ट पर गजब का सस्पेंस, कल करेंगे बड़ा ऐलान

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों ब्रेक पर हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हिटमैन का बल्ला नहीं चला जिसके चलते वह रडार पर रहे. अब टी20 सीरीज के बीच उन्होंने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ऐसा पोस्ट किया है कि फैंस चक्कर में पड़ गए हैं. हिटमैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में गजब का सस्पेंस बना दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 29, 2026, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें.. इंस्टाग्राम पोस्ट पर गजब का सस्पेंस, कल करेंगे बड़ा ऐलान

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों ब्रेक पर हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हिटमैन का बल्ला नहीं चला जिसके चलते वह रडार पर रहे. अब टी20 सीरीज के बीच उन्होंने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ऐसा पोस्ट किया है कि फैंस चक्कर में पड़ गए हैं. हिटमैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में गजब का सस्पेंस बना दिया है. उनकी स्टोरी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ चुकी है. 

इंस्टा पोस्ट से लिया था रिटायरमेंट

रोहित शर्मा और दिग्गज विराट कोहली ने इंस्टग्राम स्टोरी लगाकर ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. तब से दोनों की एक स्टोरी से फैंस टेंशन में आ जाते हैं. फिलहाल वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्टिव हैं और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप तक दोनों की मौजूदगी हो सकती है. उसके बाद ही वह रिटायरमेंट का प्लान करेंगे. अब रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'न्यू रोल कमिंग, कल दोपहर बड़ा खुलासा होगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले साल लिया था संन्यास

रोहित शर्मा ने पिछले साल मई के महीने में टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था. कुछ ही दिन बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट करियर पर विराम लगा दिया. दोनों का संन्यास बड़ा मुद्दा साबित हुआ था. अब फैंस के जहन में एक ही सवाल है कि 30 जनवरी को ऐसा क्या आने वाला है जिसे लेकर रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है. फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रोहित शर्मा का एक प्रोमो वायरल है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 पर बात की है. 

fallback

ये भी पढे़ं.. IND vs NZ 5th T20I: 33 रन बनाते ही रोहित-विराट जैसा ये बड़ा कमाल कर देंगे सूर्या

क्या बोले रोहित? 

रोहित ने वर्ल्ड कप प्रोमो में कहा, 'इन्होंने हमारा 19 नवंबर खराब कर दिया था. इनके लिए एक अच्छा गिफ्ट बनता है. स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, मैक्सवेल, स्टोइनिस, जैम्पा, मेरा प्लान सभी को अटैक करने का था. एक तरफ हवा काफी तेज थी जिससे बैट टच होते ही गेंद जा रही थी. जब आप वाइड जाते हो तो आप सरवाइव करने को देखते हो, आप ये नहीं देखते कि बैटर आउट हो. मेरे लिए मैं आधी जंग वहीं पर जीत जाता हूं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
अमेरिका जैसे हालात न हों...SC में उठा गंभीर सवाल, नए UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
UGC rules controversy
अमेरिका जैसे हालात न हों...SC में उठा गंभीर सवाल, नए UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी