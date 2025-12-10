T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले हिटर, महान खिलाड़ियों में फेहरिस्त में पांड्या, ये दिग्गज आज भी नंबर 1

टी20 इंटरनेशनल ने बीते कुछ सालों में क्रिकेट खेलने का मायना पूरी तरह से बदल दिया. लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. गेंदबाजों के लिए 20 ओवर गेंदबाजी करना नियंत्रण के साथ और मैच बचाना अपने आप में बड़े चैलेंज की बात होती है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में लिमिटेड ओवरों में बड़े-बड़े धुरंधर हुए हैं. इन दिनों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है और भारत ने अपने पहले ही मैच में जीत के साथ शुरुआत की है. बहरहाल, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े हिटर के बारे में. जी हां हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की और से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले विस्फोटक खिलाड़ी के बारे में.

रोहित शर्मा

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आज भी इस मामले में नंबर 1 पर बने हुए हैं. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी और पिछली साल टी20 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया था. रोहित ने अपने करियर के दौरान खेले 159 मैचों की 151 पारियों में 140.89 के शानदार स्ट्राइक रेट से 205 छक्के जड़ने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक ठोके हैं.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव इस फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने अपने करियर के शुरुआत साल 2021 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 96 मैचों की 90 पारियों में 164.59 के स्ट्राइक रेट से 155 छक्के जड़ने का काम किया है. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़े हैं.

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन विराट कोहली का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है और वह सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2010 में की थी और पिछली साल उन्होंने संन्यास ले लिया था.अपने अभी तक के करियर में विराट कोहली ने 125 मैचों की 117 पारियों में 137.89 की औसत से 124 छक्के जड़ने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है.

हार्दिक पांड्या

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 मैच में जबरदस्त पारी खेली. अपनी धमाकेदार पारी की बदौलत उन्होंने अपना नाम इस इस लिस्ट में दर्ज कराने का काम किया है. हार्दिक अब सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2016 के थी और उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 121 मैचों की 95 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 142.89 के दमदार स्ट्राइक रेट से 100 छक्के जड़ने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया.

