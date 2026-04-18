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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: रोहित ने तोड़ी धवन की कसम... लाख मनाने पर भी नहीं छोड़ी गद्दी, वीडियो उड़ाया गर्दा

VIDEO: रोहित ने तोड़ी धवन की कसम... लाख मनाने पर भी नहीं छोड़ी गद्दी, वीडियो उड़ाया गर्दा

टीम इंडिया के 'हिटमैन' रोहित शर्मा और 'गब्बर' शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर जितनी सुपरहिट रही है, मैदान के बाहर भी इनका तालमेल उतना ही शानदार है. दोनों दिग्गजों का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में रोहित शर्मा ने धवन की कसम ही तोड़ दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:54 PM IST
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Rohit Sharma and Shikhar Dhawan (Videograb)
Rohit Sharma and Shikhar Dhawan (Videograb)

टीम इंडिया के 'हिटमैन' रोहित शर्मा और 'गब्बर' शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर जितनी सुपरहिट रही है, मैदान के बाहर भी इनका तालमेल उतना ही शानदार है. दोनों दिग्गजों का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में रोहित शर्मा ने धवन की कसम ही तोड़ दी. हिटमैन को धवन लगातार मनाने में लगे हुए थे, लेकिन रोहित किसी भी हाल में राजी नहीं हुए. हिटमैन ने आखिर में ऐसा धोखा दिया कि वीडियो को देखकर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और यह तेजी से 'गर्दा उड़ा रहा' है.

फैंस को पसंद आया ये अंदाज

रोहित और धवन का ब्रोमांस इस वीडियो में देखते ही बन रहा है. कई सालों तक दोनों की जोड़ी क्रिकेट के मैदान पर अपना जलवा बिखेरती रही हैं. दोनों ने कई बार अपनी पार्टनरशिप से टीम इंडिया को जीत दिलाई. हालांकि, अब दोनों एक साथ नजर नहीं आते हैं. रोहित इंटरनेशनल में सिर्फ वनडे जबकि आईपीएल मुंबई का हिस्सा हैं, लेकिन धवन अब आईपीएल में भी मैदान पर नहीं दिखते. ऐसे में जब दोनों एक Ad शूट में नजर आए तो फैंस को इस जोड़ी का अंदाज काफी पसंद आया.

धवन की जोरदार एक्टिंग

शिखर धवन क्रिकेट से दूर होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर रील्स में एक्टिंग करते नजर आते हैं. इस बार भी उन्होंने इस Ad शूट में अपनी एक्टिंग से गर्दा उड़ा दिया. शूट में हिटमैन रोहित शर्मा को कहीं चलने के लिए मना रहे हैं. इसके लिए उन्होंने रोहित के सामने गाना-बजाना से लेकर हर कोशिश की, लेकिन हिटमैन ने गद्दी नहीं छोड़ी. 

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बीच में आई 'पार्टनरशिप की कसम'

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब शिखर धवन इमोशनल कार्ड खेलते हैं। जब सारे तर्क फेल हो गए, तो धवन ने रोहित को अपनी पुरानी दोस्ती और मैदान पर निभाई गई सालों की 'शानदार पार्टनरशिप' की कसम दे दी. रोहित शर्मा के सामने इमोशनल दांव भी नहीं काम आया. रोहित ने कसम देने के लिए मना किया था, कसम के बाद वह सोफे से उठे लेकिन फिर धवन को गेट के बाहर करके वापस तशरीफ रखी. ये मजेदार वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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