क्रिस गेल का रिकॉर्ड चकनाचूर... रोहित शर्मा ने लगा दिए इतने छक्के, जिसके आसपास पहुंचने में छूट जाएंगे पसीने

Rohit Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के तीसरे वनडे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. हिटमैन के नाम पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. अब उन्होंने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है. रोहित शर्मा SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों के खिलाफ हुए अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है.