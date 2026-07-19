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क्रिस गेल का रिकॉर्ड चकनाचूर... रोहित शर्मा ने लगा दिए इतने छक्के, जिसके आसपास पहुंचने में छूट जाएंगे पसीने

रोहित शर्मा SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों के खिलाफ हुए अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:50 PM IST
क्रिस गेल का रिकॉर्ड चकनाचूर... रोहित शर्मा ने लगा दिए इतने छक्के, जिसके आसपास पहुंचने में छूट जाएंगे पसीने
Image Credit: क्रिस गेल का रिकॉर्ड चकनाचूर... रोहित शर्मा ने लगा दिए इतने छक्के, जिसके आसपास पहुंचने में छूट जाएंगे पसीने (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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