क्रिस गेल का रिकॉर्ड चकनाचूर... रोहित शर्मा ने लगा दिए इतने छक्के, जिसके आसपास पहुंचने में छूट जाएंगे पसीने

Rohit Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के तीसरे वनडे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. हिटमैन के नाम पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. अब उन्होंने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है. रोहित शर्मा SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों के खिलाफ हुए अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है.
लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे ODI में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रनों का पहाड़ खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 146 गेंदों पर 147 रनों की पार्टनरशिप की. इसी दौरान हिटमैन ने एक छक्का जड़कर इतिहास रच दिया. SENA देशों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने अब तक 343 छक्के जड़ दिए हैं.
'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने SENA देशों के खिलाफ 342 छक्के जड़े थे. रोहित शर्मा ने इस आंकड़े को पार कर लिया है. इतना ही नहीं वो 'होम ऑफ क्रिकेट' लॉर्ड्स ग्राउंड पर ODI में शतक ठोकने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित ने 84 गेंदों पर अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 34वां शतक जड़ा.
इस मैच से पहले तक रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में 7 सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन लॉर्ड्स में शतक ठोकने का सपना अधूरा था. 19 जुलाई को उन्होंने इस सपने को भी पूरा कर लिया. रोहित लॉर्ड्स में ODI शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा हिटमैन भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित शर्मा इंग्लैंड में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले विदेशी खिलाड़ी भी बन गए हैं.
किसी विदेशी देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक
8 रोहित शर्मा - इंग्लैंड में
7 सचिन तेंदुलकर - UAE में
7 सईद अनवर - UAE में
7 एबी डीविलियर्स - भारत में
7 क्विंटन डी कॉक - भारत में