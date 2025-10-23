पहले साथ में बनाया वीडियो, फिर तोड़ दिया रिकॉर्ड, एडिलेड में रोहित का गजब का कारनामा

Advertisement
रोहित शर्मा ने अपने कमबैक का बिगुल बजा दिया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार पारी खेली.  7 महीने से बाहर चल रहे रोहित और विराट दोनों ने ही 19 अक्टूबर को टीम में वापसी की थी. मजे की बात यह है मैच शुरू होने से पहले रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक वीडियो बनाई जो कि इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:46 PM IST
रोहित शर्मा ने अपने कमबैक का बिगुल बजा दिया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार पारी खेली.  7 महीने से बाहर चल रहे रोहित और विराट दोनों ने ही 19 अक्टूबर को टीम में वापसी की थी. पहले मैच में रोहित कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में उन्होंने शानदार कमबैक करते हुए 73 रनों की पारी खेली. रोहित ने इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अब वह तीसरे स्थान पर आ गए, लेकिन मजे की बात यह है मैच शुरू होने से पहले रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक वीडियो बनाई जो कि इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.

गिलक्रिस्ट के साथ बनाई वीडियो

रोहित ने गिलक्रिस्ट को बहुत ही पहले बतौर ओपनर रनों के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया.  मैच शुरू होने से पहले दोनों ही खिलाड़ी साथ में पुरानी यादों को ताजा करते हुए दिखे.  गिलक्रिस्ट ने वीडियो ऑन की और वह डायरेक्ट रोहित के पास पहुंच गए. दरअसल, दोनों एक ही फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल में खेले हैं. दोनों ही डेक्कन चार्जर्स टीम का हिस्सा थे.  उस समय गिलक्रिस्ट ने रोहित को निकनेम दिया था. वीडियो के आखिरी में उन्होंने इसका जिक्र भी किया.  गिलक्रिस्ट रोहित को केपके कहकर बुलाते थे.

गिलक्रिस्ट का तोड़ा रिकॉर्ड
रोहित ने गिलक्रिस्ट को बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी पीछे छोड़ दिया. बता दें कि गिलक्रिस्ट ने वनडे क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज 259 पारियों में 9200 रन बनाए थे. रोहित ने अब 186 पारियों की मदद से 9220 रन बना दिए हैं. उन्होंने इस मामले में गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया.  अब रोहित बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन जमाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं.

विराट को छोड़ा पीछे

रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस मामले में विराट को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले विराट कोहली ने 52 मैचों में 2451 रन बनाए थे. आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रनों की पारी खेलने के बाद रोहित अब नंबर 2 पर पहुंच गए. रोहित ने अपने करियर में खेले 48 मैचों में 2488 रन बनाए हैं. वहीं नंबर 1 पर सचिन का नाम है. सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 मैचों में 3077 रन बनाए हैं. रोहित अगर आगे खेलते हैं तो वह उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

