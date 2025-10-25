IND vs AUS: रोहित शर्मा का 50वां शतक... सचिन-कोहली के क्लब में धांसू एंट्री, ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय

IND vs AUS: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी हुंकार भर दी है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 शतक पूरे किए. उन्होंने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के क्लब में धांसू एंट्री कर ली है. साल 2023 में विराट कोहली ने सचिन के महारिकॉर्ड को ध्वस्त किया था और अपने 50 वनडे शतक पूरे किए थे. वहीं, हिटमैन ने अपना 33वां वनडे शतक लगाया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक ठोकने वाले वह तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

शानदार फॉर्म में रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं. पहले मुकाबले में उनका बल्ला भले ही नहीं चला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार 73 रन की पारी खेली. एडिलेड में वह अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन सिडनी में उन्होंने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना जलवा बिखेरा है. रोहित शर्मा के वनडे करियर को पलटकर देखें तो सिडनी में इस मैच में उतरने से पहले ही हिटमैन के बल्ले से 5 मैच में 333 रन निकल चुके थे. छठे मुकाबले उन्होंने इस आंकड़े को और भी मजबूत कर दिया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50+ शतक जड़ने वाले भारतीय

1. सचिन तेंदुलकर - 100 शतक (टेस्ट - 51 और वनडे - 49)

2. विराट कोहली - 82 शतक (टेस्ट - 30, वनडे - 51 और T20I - 1)

3. रोहित शर्मा - 50 शतक (टेस्ट - 12, वनडे - 33 और T20I - 5)

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक

6. जो रूट (इंग्लैंड) - 58 शतक

7. हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) - 55 शतक

8. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 54 शतक

9. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 53 शतक

10. रोहित शर्मा (भारत) - 50 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

3. रोहित शर्मा (भारत) - 50 शतक

4. राहुल द्रविड़ (भारत) - 48 शतक

5. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 38 शतक

6. सौरव गांगुली (भारत) - 38 शतक

7. सुनील गावस्कर (भारत) - 35 शतक

8. मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) - 29 शतक

9. शिखर धवन (भारत) - 24 शतक

10. वीवीएस लक्ष्मण (भारत) - 23 शतक