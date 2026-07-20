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'शोर नहीं होगा तो..' संन्यास पर रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन, खुलकर बता दिया अपना प्लान

India vs England: टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड ने 27 रन से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की. इस मुकाबले में जीत-हार से ज्यादा चर्चे रोहित के संन्यास के थे, अब इस शोर पर रोहित का भी रिएक्शन आ गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:44 AM IST
'शोर नहीं होगा तो..' संन्यास पर रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन, खुलकर बता दिया अपना प्लान
Image Credit: Rohit Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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