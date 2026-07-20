'शोर नहीं होगा तो..' संन्यास पर रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन, खुलकर बता दिया अपना प्लान

India vs England: टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड ने 27 रन से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम की. इस मुकाबले में जीत-हार से ज्यादा चर्चे रोहित के संन्यास के थे. कई रिपोर्ट्स सामने आईं थीं कि लॉर्ड्स में रोहित शर्मा आखिरी बार वनडे खेलने उतरेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलेक्टर्स ने हिटमैन को खबर दे दी थी कि वह उनके रडार से बाहर हो रहे हैं. संन्यास के मुद्दे पर सभी फैंस रोहित के रिएक्शन के लिए बेताब थे और इंतजार खत्म हो गया है.



रोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन के बारे में बात की. साथ ही वह टीम इंडिया की हार से निराश दिखे. उन्होंने कहा कि टीम की गेंदबाजी यूनिट में ज्यादातर युवा हैं और उन्हें अभी समय चाहिए. इस मैच और सीरीज से काफी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा. साथ ही रोहित शर्मा ने अपने रिटायरमेंट पर भी रिएक्शन दिया. बीसीसीआई के ऑफीशियल हैंडल पर रोहित का इंटरव्यू शेयर किया गया है.