शतक से चूक कर भी रोहित ने रचा इतिहास, विराट को छोड़ा कोसों पीछे, एडिलेड में दिखाया वर्चस्व

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है. रोहित भले ही शतक नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने आज के मैच में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:16 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है. विराट ने एक बार फिर दूसरे मुकाबले में भी फैंस को निराश किया और वह बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा ने मानों ऐलान कर दिया हो कि अभी मेरे अंदर काफी क्रिकेट बची है. उन्होंने 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली. वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि स्टार्क की बॉल पर अपना विकेट दे बैठे. रोहित भले ही शतक नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने आज के मैच में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया.

विराट को छोड़ा पीछे

रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. उन्होंने इस मामले में विराट को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले विराट कोहली ने 52 मैचों में 2451 रन बनाए थे. आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रनों की पारी खेलने के बाद रोहित अब नंबर 2 पर पहुंच गए. रोहित ने अपने करियर में खेले 48 मैचों में 2488 रन बनाए हैं. वहीं नंबर 1 पर सचिन का नाम है. सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 मैचों में 3077 रन बनाए हैं. रोहित अगर आगे खेलते हैं तो वह उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

पुराने अंदाज में दिखे रोहित

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच रोहित ने अपनी पारी से 2027 वर्ल्ड कप खेलने की अपनी दावेदारी पर कील ठोकी है. रोहित आज शतक मारते -मारते रह गए. एक समय वह बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे. लग रहा था वह अपने करियर का 33वां शतक जड़ देंगे, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे. रोहित ने अपनी 73 रनों की पारी के दौरान 97 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 2 छक्के लगाए.

ये रिकॉर्ड भी किए स्थापित

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया. उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 21 वनडे मैचों में 1071 रन बना दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया. रोहित अब  सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. रोहित ने अपने करियर में अभी तक खेले 275 मैचों की 267 पारियों में 11249 रन बना दिए.

