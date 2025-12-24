Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट27 चौके-छक्के, 155 रन... विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा का धमाका, सिक्किम के खिलाफ मुंबई की शानदार जीत

27 चौके-छक्के, 155 रन... विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा का धमाका, सिक्किम के खिलाफ मुंबई की शानदार जीत

Vijay Hazare Trophy: भारत की घरेलू 50-ओवर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो चुका है. इस सीजन के पहले ही दिन युवा खिलाड़ी ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार शतक जड़कर सनसनी मचा दी. युवाओं के बाद अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी धमाका किया और मुंबई की तरफ से खेलते हुए जयपुर में सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में शानदार शतक जड़कर अपने फैंस को खुश कर दिया.

Dec 24, 2025
Rohit Sharma Century in Vijay Hazare Trophy
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और सिक्किम के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा है. सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 236 रन बनाए. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई. हिटमैन ने पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाया और ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 62 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी. 

रोहित शर्मा ने बनाए 155 रन

62 गेंदों पर शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा और खूंखार हो गए और सिक्किम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. हिटमैन ने महज 94 गेंदों पर 155 रनों की बेहतरीन पारी खेली. 164.89 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने 18 चौके और 9 छक्के जड़े.

MUM vs SIKM: मुंबई ने 8 विकेट से जीता मैच

रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी के दम पर मुंबई ने 30.3 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट खोकर 237 रनों का पीछा कर लिया और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत शानदार जीत के साथ की. रोहित शर्मा ने (155), अंगकृष रघुवंशी ने 38 रन बनाए. सरफराज खान 5 गेंदों पर 8 और उनके छोटे भाई मुशीर खान 26 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे और मुंबई को 8 विकेट से जीत दिलाई. 

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

Vijay Hazare Trophy

