'सुना है हिटमैन को वर्ल्ड कप खेलना है', 224 दिनों के बाद वापसी और 8 रन पर ढेर, रोहित शर्मा को फैंस ने कर दिया ट्रोल

IND vs AUS 1st ODI: भारत के महान ओपनर रोहित शर्मा 224 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने उतरे और 8 रन बनाकर चलते बने. रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी वनडे सीरीज में वापसी फैंस के लिए निराशाजनक रही. दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेले जा रहे इस मुकाबले में रोहित अपने बल्ले से आतिशी पारी नहीं खेल सके. रोहित सिर्फ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

रोहित शर्मा को फैंस ने कर दिया ट्रोल

रोहित शर्मा की पारी में महज 1 ही चौका देखने को मिला, उन्हें जोश हेजलवुड ने मैट रेनशॉ के हाथों कैच आउट कराया. रोहित शर्मा 224 दिनों के बाद वनडे टीम में शामिल हुए थे. हिटमैन ने इससे पहले 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, जिसमें बतौर कप्तान भारत को खिताब जिताया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान फ्लॉप होने पर रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. फैंस रोहित शर्मा को यशस्वी जायसवाल के लिए जगह खाली नहीं करने के लिए खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.

रोहित शर्मा खेल रहे 500वां इंटरनेशनल मैच

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मुकाबला रोहित शर्मा के लिए बेहद खास है. रोहित अपने 500वें इंटरनेशनल मुकाबले में उतरे हैं. वह इस मुकाम को छूने वाले पांचवें भारतीय हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. दोनों ही टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरी हैं. टीम इंडिया पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे मैच खेलने उतरी है.

पर्थ वनडे में भारत की खराब शुरुआत

बारिश के चलते मैच रुकने तक 11.5 ओवरों के खेल में भारत ने 3 विकेट गंवाकर 37 रन बना लिए हैं. रोहित 8, शुभमन गिल 10 और विराट कोहली बगैर खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें सीरीज का अगला मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेलेंगी, जिसके बाद सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला सिडनी में 25 अक्टूबर को आयोजित होगा. वनडे सीरीज के बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच पांच मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी.