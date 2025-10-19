Advertisement
trendingNow12967859
Hindi Newsक्रिकेट

'सुना है हिटमैन को वर्ल्ड कप खेलना है', 224 दिनों के बाद वापसी और 8 रन पर ढेर, रोहित शर्मा को फैंस ने कर दिया ट्रोल

IND vs AUS 1st ODI: भारत के महान ओपनर रोहित शर्मा 224 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने उतरे और 8 रन बनाकर चलते बने. रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी वनडे सीरीज में वापसी फैंस के लिए निराशाजनक रही. दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेले जा रहे इस मुकाबले में रोहित अपने बल्ले से आतिशी पारी नहीं खेल सके.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 19, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सुना है हिटमैन को वर्ल्ड कप खेलना है', 224 दिनों के बाद वापसी और 8 रन पर ढेर, रोहित शर्मा को फैंस ने कर दिया ट्रोल

IND vs AUS 1st ODI: भारत के महान ओपनर रोहित शर्मा 224 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने उतरे और 8 रन बनाकर चलते बने. रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जारी वनडे सीरीज में वापसी फैंस के लिए निराशाजनक रही. दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेले जा रहे इस मुकाबले में रोहित अपने बल्ले से आतिशी पारी नहीं खेल सके. रोहित सिर्फ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

रोहित शर्मा को फैंस ने कर दिया ट्रोल

रोहित शर्मा की पारी में महज 1 ही चौका देखने को मिला, उन्हें जोश हेजलवुड ने मैट रेनशॉ के हाथों कैच आउट कराया. रोहित शर्मा 224 दिनों के बाद वनडे टीम में शामिल हुए थे. हिटमैन ने इससे पहले 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, जिसमें बतौर कप्तान भारत को खिताब जिताया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान फ्लॉप होने पर रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. फैंस रोहित शर्मा को यशस्वी जायसवाल के लिए जगह खाली नहीं करने के लिए खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा खेल रहे 500वां इंटरनेशनल मैच

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मुकाबला रोहित शर्मा के लिए बेहद खास है. रोहित अपने 500वें इंटरनेशनल मुकाबले में उतरे हैं. वह इस मुकाम को छूने वाले पांचवें भारतीय हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. दोनों ही टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरी हैं. टीम इंडिया पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे मैच खेलने उतरी है.

पर्थ वनडे में भारत की खराब शुरुआत

बारिश के चलते मैच रुकने तक 11.5 ओवरों के खेल में भारत ने 3 विकेट गंवाकर 37 रन बना लिए हैं. रोहित 8, शुभमन गिल 10 और विराट कोहली बगैर खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें सीरीज का अगला मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेलेंगी, जिसके बाद सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला सिडनी में 25 अक्टूबर को आयोजित होगा. वनडे सीरीज के बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच पांच मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन