घायल शेर की तरह खतरनाक मूड में बैठे 'हिटमैन' रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में तोड़ देंगे ये 8 महारिकॉर्ड

India vs Australia: भारत के महान ओपनर रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर 8 बड़े महारिकॉर्ड होंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बना दिया है. रोहित शर्मा अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में ओपनिंग करने उतरेंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कौन से 8 बड़े महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

1. इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में एक भी शतक जड़ देते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 'शतकों' का महारिकॉर्ड बना देंगे. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 शतक पूरा कर लेंगे. ऐसा करते ही 'हिटमैन' भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक ठोकने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. भारत के लिए अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्यादा शतक ठोके हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक और विराट कोहली के नाम 82 शतक दर्ज हैं. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 49 शतक दर्ज हैं.

2. वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कम से कम 8 छक्के जड़ देते हैं, तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे. रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 273 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 344 छक्के लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम 8 छक्के लगाते ही रोहित शर्मा के छक्कों की संख्या 352 हो जाएगी और वह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. शाहिद अफरीदी के नाम फिलहाल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 351 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं.

3. वनडे में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 54 रन बनाते ही रोहित शर्मा इतिहास रच देंगे. रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित शर्मा इस दौरान पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी पीछे छोड़ देंगे. सौरव गांगुली ने भारत के लिए 308 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 40.95 की औसत से 11221 रन बनाए थे. 54 रन बनाते ही रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल में 11222 रन हो जाएंगे और वह सौरव गांगुली को पछाड़ देंगे.

4. 500 इंटरनेशनल मैच

रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पहला वनडे मैच खेलने उतरेंगे, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 का जादुई आंकड़ा छू लेंगे. दरअसल, रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 500 मैच पूरे कर लेंगे. रोहित शर्मा यह महान उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पांचवें और दुनिया के 11वें बल्लेबाज बन जाएंगे. भारत के लिए अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ ही 500 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने की महान उपलब्धि हासिल कर पाए हैं.

5. भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज (ऑस्ट्रेलिया में)

रोहित शर्मा ने कंगारुओं की धरती पर खेले गए भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ODI मैचों में अभी तक 10 मुकाबलों में 990 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा 10 रन और बना लेते हैं तो वह कंगारुओं की धरती पर खेले गए भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ODI मैचों में 1000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली (802 रन) और सचिन तेंदुलकर (740 रन) का नंबर आता है.

6. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कम से कम 12 छक्के जड़ देते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. रोहित शर्मा इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. रोहित शर्मा के नाम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 46 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 88 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा के बाद इयोन मॉर्गन (48 छक्के) और सचिन तेंदुलकर (35 छक्के) का नंबर आता है.

7. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान दो शतक और जड़ देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. रोहित शर्मा ऐसे में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 71 वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा 9 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर के बाद रोहित शर्मा (8 शतक) और विराट कोहली (8 शतक) का नंबर आता है.

8. इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रनों की बरसात कर सकते हैं. अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 300 रन बना लेते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लेंगे. रोहित शर्मा इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर (34357 रन), विराट कोहली (27599 रन) और राहुल द्रविड़ (24208 रन) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. फिलहाल रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,700 रनों का रिकॉर्ड दर्ज है.