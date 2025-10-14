रोहित का शतक, कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज और भारत 3-0 से कंगारुओं का करेगा सूपड़ा साफ, किसकी भविष्यवाणी?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा. इस सीरीज का भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण, रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, जो लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. अब ऑस्ट्रेलिया में RO-KO की ये जोड़ी धूम मचाने को तैयार है. रोहित शर्मा अब वनडे के कप्तान नहीं हैं, क्योंकि सेलेक्टर्स ने आगामी दौरे के लिए टीम चयन करते वक्त शुभमन गिल को वनडे टीम की भी कमान सौंपने का फैसला लिया, जिन्हें हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान भी नियुक्त किया गया था. भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हुई है.

रोहित-कोहली को देखने के लिए बेताब फैंस

रोहित और कोहली साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं. यह जोड़ी पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेगी. ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज क्रिकेटर पिछले 12 महीनों में टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और 2027 की शुरुआत में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले बहुप्रतीक्षित तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलते नजर आएंगे. अपने इन दो सुपरस्टार बल्लेबाजों को चौके-छक्के उड़ाते देखने के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज है.

सीरीज को लेकर हुई बड़ी भविष्यवाणी

टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया उड़ान भरने से पहले वनडे सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हुई है. दरअसल, भारत-वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में जारी टेस्ट मैच के चौथे दिन पूर्व भारतीय कोच और क्रिकेटर संजय बांगर और आकाश चोपड़ा ने यह भविष्यवाणियां की हैं. कमेंट्री के दौरान रोहित को लेकर सवाल पूछे जाने पर संजय ने कहा, 'रोहित इस सीरीज में एक शतक और एक अर्धशतक बनाने वाले हैं.' वहीं, उन्होंने सीरीज का विजेता भारत को बताया. उन्होंने कहा, 'भारत इस सीरीज को 3-0 से जीत रहा है. दूसरी ओर, आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली को लेकर कहा कि वह प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले हैं.

ऑस्ट्रेलिया में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया में रोहित और कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है. दोनों का बल्ला कंगारुओं के घर में खूब बोलता है. रोहित शर्मा ने 19 मैचों में 58.23 की अच्छी औसत से 990 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, विराट कोहली ने 18 मैचों में 47.17 की औसत से 802 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. ऐसे में फैंस आगामी सीरीज में भी उनसे इसी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं.

वनडे सीरीज का लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर, सिडनी