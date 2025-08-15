'क्या रिटायरमेंट ले लूं..' रोहित शर्मा का अनदेखा वीडियो, ऋषभ पंत की पोस्ट से खलबली, रिटायरमेंट पर किसने किया सवाल?

Rohit Sharma: 15 अगस्त में भारत के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. क्रिकेट की दुनिया में भी कई खिलाड़ियों ने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए फोटोज-वीडियोज शेयर कीं. इस बीच टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत ने एक ऐसा अनदेखा वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट पर बड़ी बात कही. ये वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खिताबी जीत के बाद का है और किसी कैमरामैन ने नहीं बल्कि खुद ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड किया है.

रोहित की कप्तानी में जीता खिताब

टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में दो आईसीसी ट्रॉफी जीत ली हैं. पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने खिताबी जीत दर्ज की और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. ऋषभ पंत ने 15 अगस्त के अवसर पर चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का वीडियो शेयर किया, जिससे खलबली मच चुकी है. इस वीडियो में रोहित समेत टीम इंडिया के सभी स्टार जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं. लेकिन जब ऋषभ पंत रोहित के पास अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बात कह दी.

पंत के वीडियो में क्या बोले हिटमैन?

ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया पर चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत का वीडियो शेयर किया. इसमें पंत सभी प्लेयर्स से मिलते दिखे. उन्होंने रोहित से पूछा. 'भैया स्टंप लेकर आप कहां जा रहे हो..' रोहित शर्मा कैमरे के पास आए और जवाब दिया, 'क्या रिटायरमेंट ले लूं, हर बार जीतेगा तो मैं ही रिटायरमेंट लेता रहूंगा क्या?' रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया था.

ODI संन्यास की खबरें तेज

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 के बीच टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. विराट कोहली ने भी कुछ ही दिन बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. हालांकि, हिटमैन ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पुष्टि की थी कि वनडे से वह दूर नहीं जाने वाले हैं. लेकिन सवाल है कि क्या रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं. उनके पास खेलने के लिए महज एक ही फॉर्मेट है.

