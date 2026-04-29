रोहित ने 18 साल देखा जिस रिकॉर्ड का सपना! 21वें मैच में मुंबई के नए 'बाहुबली' ने बनाया हकीकत, जयसूर्या के 2 महारिकॉर्ड चकनाचूर

MI vs SRH: आईपीएल 2026 का आगाज हुए महीनाभर बीत चुका है, इस बीच कई रिकॉर्ड्स टूटे और कई बने. 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की हालत इस सीजन नाजुक रही, लेकिन टीम को एक नया सुपरस्टार मिल गया है. जो रिकॉर्ड मुंबई के दिग्गज रोहित शर्मा का सपना रह गया वो इस 'बाहुबली' बल्लेबाज ने 21वें मैच में हकीकत में तब्दील किया है.
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MI vs SRH: आईपीएल 2026 का आगाज हुए महीनाभर बीत चुका है, इस बीच कई रिकॉर्ड्स टूटे और कई बने. 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की हालत इस सीजन नाजुक रही, लेकिन टीम को एक नया सुपरस्टार मिल गया है. जो रिकॉर्ड मुंबई के दिग्गज रोहित शर्मा का सपना रह गया वो इस 'बाहुबली' बल्लेबाज ने 21वें मैच में हकीकत में तब्दील किया है. इस बल्लेबाज ने दिग्गज सनथ जयसूर्या के 2 बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. युवा सनसनी ने वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले ताबड़तोड़ शतक ठोक तबाही मचाई.
हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस टीम में मुंबई की टीम में इंजरी कंसर्न देखने को मिला. विल जैक्स और रेयान रिकेल्टन ओपनिंग में नजर आए. क्विंटन डि कॉक इंजरी के चलते बाहर हो गए. लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने रोहित और डि कॉक की कमी नहीं खलने दी. दोनों ओपनर्स ने पावरप्ले में 78 रन लगा दिए.
हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन हैं. उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों को पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. रेयान ने 55 गेंद में 8 छक्के और 10 चौकों की बदौलत 123 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने महज 44 गेंद में शतक ठोका. यूं तो रोहित शर्मा ने भी मुंबई के लिए कई शतक ठोके हैं, लेकिन इस स्पीड से सेंचुरी तक कभी नहीं पहुंचे.
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मुंबई की तरफ से आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड 18 साल से सनथ जयसूर्या के नाम था. उन्होंने साल 2008 में 45 गेंद में शतकीय पारी खेली थी. लेकिन रिकेल्टन ने 44 गेंद में सेंचुरी ठोक जयसूर्या का ये बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ. इतना ही नहीं, रिकेल्टन मुंबई की तरफ से एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने में वाले बल्लेबाज साबित हुए. अब उनका नाम इतिहास के सुनहरे अच्छों में दर्ज हो चुका है.
|क्रम
|खिलाड़ी
|गेंदें
|बनाम
|मैदान
|वर्ष
|1
|रयान रिकलटन
|44
|SRH
|वानखेड़े
|2026
|2
|सनथ जयसूर्या
|45
|CSK
|वानखेड़े
|2008
|3
|तिलक वर्मा
|45
|GT
|अहमदाबाद
|2026
|4
|कैमरून ग्रीन
|47
|SRH
|वानखेड़े
|2023
|5
|सूर्यकुमार यादव
|49
|GT
|वानखेड़े
|2023