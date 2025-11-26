Advertisement
रोहित फिर बने ODI के 'King', नंबर-1 पर वापसी, 33 बॉल में शतक ठोकने वाले का T20I में जलवा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज शुरु होने में बस कुछ दिनों का समय और रह गया है. इससे ठीक पहले टीम इंडिया के पूर्व वनडे कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:57 PM IST
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज शुरु होने में बस कुछ दिनों का समय और रह गया है. इससे ठीक पहले टीम इंडिया के पूर्व वनडे कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने उन्हें पीछे छोड़ा था, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया के हिटमैन 781 रेंटिंग के साथ वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं.

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

