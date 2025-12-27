Advertisement
trendingNow13054941
Hindi Newsक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब रोहित शर्मा, तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब रोहित शर्मा, तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी में धमाका करने के बाद अब भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक खेली जाएगी. रोहित शर्मा इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 27, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब रोहित शर्मा, तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी में धमाका करने के बाद अब भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक खेली जाएगी. रोहित शर्मा इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब रोहित शर्मा

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान अगर रोहित शर्मा एक भी शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले भारतीय ओपनर बन जाएंगे. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान ओपनर के तौर पर 45 शतक जमाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित तोड़ देंगे सचिन का ये महारिकॉर्ड

रोहित शर्मा अगर एक और शतक लगाते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित शर्मा इस उपलब्धि के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले टॉप भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, पूरी दुनिया में वह बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

डेविड वॉर्नर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है. डेविड वॉर्नर ने एक ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक ठोके हैं. इसके बाद रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में आता है. रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 45-45 शतकों के साथ फिलहाल बराबरी पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल काबिज हैं. क्रिस गेल ने ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 शतक ठोके थे.

ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1.डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49 

2. रोहित शर्मा (भारत) - 45 

3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45 

4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42 

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 41 

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती