सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर रोहित शर्मा, दुनिया में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

भारत के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर सचिन तेंदुलकर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. रोहित शर्मा अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बना दिया है.

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर रोहित शर्मा

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान दो शतक और जड़ देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. रोहित शर्मा ऐसे में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 71 वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा 9 शतक लगाए हैं. रोहित शर्मा ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 8 शतक लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर - 71 ODI मैचों में शतक 9 शतक

2. रोहित शर्मा - 46 ODI मैचों में शतक 8 शतक

3. विराट कोहली - 50 ODI मैचों में शतक 8 शतक

4. डेसमंड हेन्स - 64 ODI मैचों में शतक 6 शतक

5. फाफ डु प्लेसिस - 22 ODI मैचों में शतक 5 शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 209 रन है. यह रोहित शर्मा का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला दोहरा शतक भी था, जो उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था. रोहित शर्मा ने 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेयडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में शानदार 209 रनों की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 16 छक्के उड़ाए थे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 57 रनों से जीता था.

रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.