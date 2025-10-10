Advertisement
trendingNow12955227
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर रोहित शर्मा, दुनिया में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

भारत के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर सचिन तेंदुलकर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 10, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर रोहित शर्मा, दुनिया में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले बल्लेबाज

भारत के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. रोहित शर्मा जब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर सचिन तेंदुलकर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. रोहित शर्मा अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बना दिया है.

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर रोहित शर्मा

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान दो शतक और जड़ देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. रोहित शर्मा ऐसे में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 10 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 71 वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा 9 शतक लगाए हैं. रोहित शर्मा ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 8 शतक लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर - 71 ODI मैचों में शतक 9 शतक

2. रोहित शर्मा - 46 ODI मैचों में शतक 8 शतक

3. विराट कोहली - 50 ODI मैचों में शतक 8 शतक

4. डेसमंड हेन्स - 64 ODI मैचों में शतक 6 शतक

5. फाफ डु प्लेसिस - 22 ODI मैचों में शतक 5 शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 209 रन है. यह रोहित शर्मा का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला दोहरा शतक भी था, जो उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था. रोहित शर्मा ने 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेयडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में शानदार 209 रनों की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 16 छक्के उड़ाए थे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 57 रनों से जीता था.

रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत