3 छक्के जड़ते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे 'हिटमैन' रोहित शर्मा, नंबर-2 पर फिसलकर गिर जाएंगे शाहिद अफरीदी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा. टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच रविवार को दोपहर 1:30 बजे से रांची में खेला जाएगा. भारत के खूंखार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. रोहित शर्मा जब 30 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में पहला वनडे मैच खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा.

3 छक्के जड़ते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे 'हिटमैन' रोहित शर्मा

रोहित शर्मा अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 3 छक्के और जड़ देते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. रोहित शर्मा 3 छक्के और जड़ते ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. रोहित शर्मा ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को पछाड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

ODI में बनेगा सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने अभी तक 276 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 349 छक्के लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम 3 छक्के और लगाते ही रोहित शर्मा के छक्कों की संख्या 352 हो जाएगी और वह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. शाहिद अफरीदी के नाम फिलहाल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 351 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं. वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल को जिस तरह टी20 क्रिकेट में अपार सफलता के लिए फैंस 'यूनिवर्स बॉस' का नाम दे चुके हैं, ठीक उसी जमात में (वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में) अब 'हिटमैन' रोहित शर्मा भी शामिल होने वाले हैं.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

1. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) - 351 छक्के

2. रोहित शर्मा (भारत) - 349 छक्के

3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 331 छक्के

4. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 270 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी (भारत) - 229 छक्के

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

642 छक्के - रोहित शर्मा (भारत)

553 छक्के - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

476 छक्के - शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)

398 छक्के - ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)

387 छक्के - जोस बटलर (इंग्लैंड)

383 छक्के - मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)

359 छक्के - महेंद्र सिंह धोनी (भारत)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कब-कब वनडे मैच खेलेगा भारत?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 276 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 49.22 की औसत से 11370 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.

साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.