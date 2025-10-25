Advertisement
trendingNow12974490
Hindi Newsक्रिकेट

'हिटमैन' आज बनाएंगे शतकों का महारिकॉर्ड! सिडनी में किया ये अजूबा तो सचिन और विराट के एलीट क्लब में होगी एंट्री

Rohit Sharma: भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बनाने से केवल एक कदम दूर हैं. इस उपलब्धि के बाद 'हिटमैन' रोहित शर्मा का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में अमर हो जाएगा. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 25, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हिटमैन' आज बनाएंगे शतकों का महारिकॉर्ड! सिडनी में किया ये अजूबा तो सचिन और विराट के एलीट क्लब में होगी एंट्री

Rohit Sharma: भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बनाने से केवल एक कदम दूर हैं. इस उपलब्धि के बाद 'हिटमैन' रोहित शर्मा का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में अमर हो जाएगा. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. पर्थ और एडिलेड में भारत पहले दो मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुका है. टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे है. भारत पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. अब सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच जीतकर शुभमन गिल की टीम के पास अपनी इज्जत बचाने का मौका है.

'हिटमैन' आज बनाएंगे शतकों का महारिकॉर्ड!

रोहित शर्मा आज सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे मैच में शतकों का एक 'विराट महारिकॉर्ड' बनाते हुए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बराबरी कर लेंगे. आज सिडनी वनडे मैच में रोहित शर्मा के निशाने पर एक ऐसा महारिकॉर्ड होगा, जिसे बनाकर एक बल्लेबाज महानता के स्तर को छू जाता है. रोहित शर्मा अगर इस मैच में एक शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 'शतकों' का महारिकॉर्ड बना देंगे. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 शतक पूरा कर लेंगे. ऐसा करते ही 'हिटमैन' इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक ठोकने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन और विराट के एलीट क्लब में होगी एंट्री

भारत के लिए अभी तक केवल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक ठोके हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक और विराट कोहली के नाम 82 शतक दर्ज हैं. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 49 शतक दर्ज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक पूरा करने वाले दुनिया के दसवें और भारत के केवल तीसरे ही बल्लेबाज होंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50+ शतक जड़ने वाले भारतीय

1. सचिन तेंदुलकर - 100 शतक (टेस्ट - 51 और वनडे - 49)

2. विराट कोहली - 82 शतक (टेस्ट - 30, वनडे - 51 और T20I - 1)

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक

6. जो रूट (इंग्लैंड) - 58 शतक

7. हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) - 55 शतक

8. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 54 शतक

9. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 53 शतक

10. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49 शतक

11. रोहित शर्मा (भारत) - 49 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

3. रोहित शर्मा (भारत) - 49 शतक

4. राहुल द्रविड़ (भारत) - 48 शतक

5. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 38 शतक

6. सौरव गांगुली (भारत) - 38 शतक

7. सुनील गावस्कर (भारत) - 35 शतक

8. मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) - 29 शतक

9. शिखर धवन (भारत) - 24 शतक

10. वीवीएस लक्ष्मण (भारत) - 23 शतक

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
Weather
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स