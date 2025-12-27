Advertisement
trendingNow13055139
Hindi Newsक्रिकेटइंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के, रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड! दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के, रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड! दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक खेली जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे. बता दें कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया है. रोहित शर्मा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज होंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 27, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के, रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड! दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक खेली जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे. बता दें कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया है. रोहित शर्मा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज होंगे.

रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

रोहित शर्मा अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 2 छक्के जड़ देते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज होंगे. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के जड़ने का कमाल नहीं कर पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के 

रोहित शर्मा के नाम इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में 648 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है. 'हिटमैन' के पास बड़ा मौका है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 2 छक्के जड़ते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 650 छक्के पूरे कर लेंगे. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद क्रिस गेल ने 553 इंटरनेशनल छक्के जड़े हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा (भारत) - 650 छक्के

2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 553 छक्के

3. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) - 476 छक्के

4. ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड) - 398 छक्के

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 387 छक्के

6. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड) - 383 छक्के

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा - 650 छक्के

2. महेंद्र सिंह धोनी - 359 छक्के

3. विराट कोहली - 318 छक्के

4. सचिन तेंदुलकर - 264 छक्के

5. युवराज सिंह - 251 छक्के

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट