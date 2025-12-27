इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के, रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड! दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक खेली जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे. बता दें कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया है. रोहित शर्मा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज होंगे.

रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

रोहित शर्मा अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 2 छक्के जड़ देते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज होंगे. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के जड़ने का कमाल नहीं कर पाया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के

रोहित शर्मा के नाम इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में 648 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है. 'हिटमैन' के पास बड़ा मौका है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान 2 छक्के जड़ते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 650 छक्के पूरे कर लेंगे. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद क्रिस गेल ने 553 इंटरनेशनल छक्के जड़े हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा (भारत) - 650 छक्के

2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 553 छक्के

3. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) - 476 छक्के

4. ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड) - 398 छक्के

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 387 छक्के

6. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड) - 383 छक्के

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा - 650 छक्के

2. महेंद्र सिंह धोनी - 359 छक्के

3. विराट कोहली - 318 छक्के

4. सचिन तेंदुलकर - 264 छक्के

5. युवराज सिंह - 251 छक्के