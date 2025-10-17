Advertisement
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'अनोखा शतक' लगाने के करीब रोहित शर्मा, दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के महान वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनोखा शतक जड़कर इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया है, लेकिन 'हिटमैन' रोहित शर्मा अपना नाम रिकॉर्ड-बुक में दर्ज करवाने के बेहद करीब हैं. इस उपलब्धि के बाद 'हिटमैन' रोहित शर्मा का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में अमर हो जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 17, 2025, 10:11 AM IST
रोहित शर्मा बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की हाईप्रोफाइल वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. दोनों देशों के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है.

हिटमैन लगाएंगे 'अनोखा शतक'

रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कम से कम 12 छक्के जड़ देते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. रोहित शर्मा इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. रोहित शर्मा के नाम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 46 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 88 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा के बाद इयोन मॉर्गन (48 छक्के) और सचिन तेंदुलकर (35 छक्के) का नंबर आता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा - 46 ODI मैचों में 88 छक्के

2. इयोन मोर्गन - 57 ODI मैचों में 48 छक्के

3. सचिन तेंदुलकर - 71 ODI मैचों में 35 छक्के

4. महेंद्र सिंह धोनी - 55 ODI मैचों में 33 छक्के

5. ब्रेंडन मैक्कुलम - 47 ODI मैचों में 33 छक्के

1000 रन बनाने का मौका

रोहित शर्मा ने कंगारुओं की धरती पर खेले गए भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ODI मैचों में अभी तक 10 मुकाबलों में 990 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा 10 रन और बना लेते हैं तो वह कंगारुओं की धरती पर खेले गए भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ODI मैचों में 1000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली (802 रन) और सचिन तेंदुलकर (740 रन) का नंबर आता है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

