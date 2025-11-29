सचिन-द्रविड़ और विराट के स्पेशल क्लब में शामिल होने वाले हैं रोहित शर्मा, IND vs SA सीरीज में बनाने होंगे बस इतने रन

Rohit Sharma India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. दोनों दिग्गज रविवार (30 नवंबर) को रांची में पहले वनडे मैच के दौरान मैदान पर उतरेंगे. इस दौरान रोहित और विराट के पास कई रिकॉर्ड्स को बनाने का मौका होगा. हिटमैन अगर पहले ही मैच में 98 रन बना लेते हैं तो वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के साथ कोहली के खास क्लब में शामिल हो जाएंगे. अब तक तीन भारतीय ही इस कीर्तिमान तक पहुंच सके हैं.

20 हजार रन के करीब रोहित

रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 98 रन और बनाते ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लेंगे. ऐसा करने वाले वह सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय क्रिकेटर बनेंगे. रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट में 4,301, 276 वनडे में 11,370 और 159 टी20 में 4,231 रन बनाए हैं. तीनों फॉर्मेट मिलाकर उनके 19,902 रन हैं.

सचिन के नाम सबसे ज्यादा रन

भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 664 मैचों में 34,357 रन बनाए हैं. सचिन सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर हैं. विराट कोहली ने 553 मैचों में 27,673 रन बनाए हैं, वहीं 509 मैचों में राहुल द्रविड़ ने 24,208 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में ठोका था शतक

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार फॉर्म में दिखे थे. रोहित ने 1 अर्धशतक और 1 शतक लगाते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था और पहली बार वनडे में शीर्ष रैंक हासिल की थी. रोहित ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, उस आधार पर निश्चित रूप से वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन का आंकड़ा छू सकते हैं या उसे पार कर सकते हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त रिकॉर्ड

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित का वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है. रोहित ने 2007 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ 26 मैचों की 25 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 806 रन बनाए हैं. रोहित का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 है. सीरीज का पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.