भारत के महान ओपनर 'हिटमैन' रोहित शर्मा आज से अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में खेलते नजर आएंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 13 जून से 20 जून तक खेली जाएगी. इस ODI सीरीज के दौरान रोहित शर्मा के निशाने पर एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के तीन मैच 13, 17 और 20 जून को क्रमश: धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे.
रोहित शर्मा के पास अफगानिस्तान के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. रोहित शर्मा अगर अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के किसी भी एक मैच में 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. रोहित शर्मा इसी के साथ ही 50 ओवर के फॉर्मेट (घरेलू +इंटरनेशनल) में सबसे ज्यादा 10 बार 150+ रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.
रोहित शर्मा फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के साथ बराबरी पर हैं. रोहित शर्मा और डेविड वॉर्नर के नाम फिलहाल 50 ओवर के फॉर्मेट (घरेलू +इंटरनेशनल) में सबसे ज्यादा 9-9 बार 150+ रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा अगर अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के किसी भी एक मैच में 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलते हैं, तो वह डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और क्रिस गेल ने 5-5 बार 50 ओवर के फॉर्मेट में 150+ रन की पारी खेलने का कारनामा किया था. बता दें कि रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 282 वनडे मैचों में 48.84 की औसत से 11577 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.
रोहित शर्मा ने वनडे में 11577 रन और इंटरनेशनल क्रिकेट में 20109 रन बनाए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे मैच में उतरते ही रोहित शर्मा ODI मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे. अभी यह रिकॉर्ड मोहिंदर अमरनाथ के नाम है. 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे मोहिंदर अमरनाथ, 30 अक्टूबर 1989 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच खेलते समय 39 साल और 36 दिन के थे. 13 जून 2026 को रोहित शर्मा की उम्र 39 साल और 44 दिन होगी. ODI खेलने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का ओवरऑल रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज नोलन क्लार्क के नाम है. नोलन क्लार्क 47 साल और 257 दिन के थे, जब उन्होंने 5 मार्च 1996 को रावलपिंडी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डच टीम का प्रतिनिधित्व किया था.