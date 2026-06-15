IND vs AFG, 2nd ODI: भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा बुधवार (17 जून) को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच सकते हैं.'हिटमैन' के नाम से मशहूर यह विस्फोटक बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक का 'प्रचंड रिकॉर्ड' तोड़ सकते हैं. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 17 जून को दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.
टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले ODI मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब भारतीय टीम का टारगेट दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करना है. भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस वनडे मैच में 147 रन बना लेते हैं, तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. बता दें कि रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI मैच में 16 रन बनाकर रन आउट हो गए. रोहित शर्मा ने इस दौरान 2 चौके और 1 छक्के जमाए.
रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में शतक जड़ते हुए बड़ी पारी खेल सकते हैं. रोहित शर्मा 147 रन और बनाते ही वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ देंगे और सातवें स्थान पर आ जाएंगे. इंजमाम उल हक ने 1991 और 2007 के बीच पाकिस्तान और एशिया XI के लिए 378 वनडे मैच खेले और 11,739 रन बनाए थे.रोहित शर्मा के नाम फिलहाल 283 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 11,593 रन दर्ज हैं.
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन तेंदुलकर ने 1989 और 2012 के बीच 463 वनडे मैच खेले और 18,426 रन बनाए. सचिन तेंदुलकर के बाद इस लिस्ट में विराट कोहली (14,797), कुमार संगकारा (14,234), रिकी पोंटिंग (13,704), सनथ जयसूर्या (13,430), महेला जयवर्धने (12,650), इंजमाम उल हक (11,739) और रोहित शर्मा (11,593) का नाम आता है.
1. सचिन तेंदुलकर - 18426 रन
2. विराट कोहली - 14797 रन
3. कुमार संगकारा - 14234 रन
4. रिकी पोंटिंग - 13704 रन
5. सनथ जयसूर्या - 13430 रन
6. महेला जयवर्धने - 12650 रन
7. इंजमाम-उल-हक - 11739 रन
8. रोहित शर्मा - 11593 रन
9. जैक कैलिस - 11579 रन