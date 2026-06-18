भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान 48 रन बनाते ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में 1 रन बनाते ही LIST-A क्रिकेट में अपने 14000 रन पूरे कर लिए हैं. LIST-A क्रिकेट में 14000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले रोहित शर्मा भारत के पांचवें और दुनिया के 26वें बल्लेबाज बन गए हैं.
रोहित शर्मा के नाम 357 LIST-A मैचों में 14038 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने इस दौरान 37 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित शर्मा LIST-A क्रिकेट में 14000 रन पूरा करते ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. रोहित शर्मा से पहले भारत में केवल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने ही LIST-A क्रिकेट में 14000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.
सचिन तेंदुलकर ने 551 LIST-A मैचों में 21999 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए. वहीं, सचिन तेंदुलकर लिस्ट A क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. सचिन तेंदुलकर ओवरऑल लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली वे तीन अन्य क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए. अपने ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने के बावजूद, रोहित शर्मा ने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और 2 रन के अंतर से अपनी शानदार हाफ-सेचुरी से चूक गए.
1. ग्राहम गूच - 22211 रन
2. ग्रीम हीक - 22059 रन
3. सचिन तेंदुलकर - 21999 रन
4. कुमार संगकारा - 19456 रन
5. विव रिचर्ड्स - 16995 रन
6. विराट कोहली - 16447 रन
7. रिकी पोंटिंग - 16363 रन
8. गॉर्डन ग्रीनिज - 16349 रन
9. सनथ जयसूर्या - 16128 रन
10. एलन लैम्ब - 15658 रन
रोहित शर्मा ने साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल रोहित शर्मा अपने 19 साल लंबे करियर में अभी तक कई बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 284 मैचों में 48.70 की औसत से 11641 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने इस दौरान वनडे में 33 शतक और 61 अर्धशतक जमाए हैं. 67 टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा ने 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने इस दौरान 12 शतक और 18 अर्धशतक भी लगाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 5 शतक और 32 अर्धशतकों की मदद से 4231 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने LIST-A क्रिकेट में 14038 रन बनाए हैं.