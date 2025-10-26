Advertisement
सिडनी में रोहित शर्मा ने एक नहीं... लगाए दो 'शतक', विराट-सचिन और द्रविड़ के महान क्लब में हुई एंट्री

India vs Australia 3rd ODI: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में एक नहीं, बल्कि दो शतक लगाए. हालांकि ज्यादातर लोगों को इस रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता है. रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 33वां शतक जड़ते हुए 125 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद पारी खेली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 26, 2025, 06:19 AM IST
रोहित शर्मा ने इस वनडे मैच में एक नहीं, बल्कि दो 'शतक' लगाए. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला गया मैच बेहद यादगार रहा. रोहित ने अपने बल्ले के साथ-साथ फील्डिंग में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की. रोहित शर्मा ने शनिवार को दो कैच पकड़े. रोहित ने मिचेल ओवेन और नाथन एलिस के कैच पकड़े. नाथन एलिस का कैच रोहित के वनडे करियर का 100वां कैच था. रोहित ने इस तरह अपने वनडे करियर में कैच लेने का शतक पूरा किया.

विराट-सचिन और द्रविड़ के महान क्लब में हुई एंट्री

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बन गए. रोहित शर्मा ने ये उपलब्धि अपने 276वें मैच में हासिल की. रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली (305 मैच में 164 कैच), मोहम्मद अजहरुद्दीन (334 मैच में 156 कैच), सचिन तेंदुलकर (456 मैच में 140 कैच), राहुल द्रविड़ (344 मैच में 124 कैच), सुरेश रैना (226 मैच में 102 कैच), और सौरव गांगुली (311 मैच में 100 कैच) ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने सिडनी मैच में 125 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए 121 रन की पारी खेली. रोहित का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह 50वां शतक (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) था. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले भारत के तीसरे और ओवरऑल 10वें बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 237 के लक्ष्य को 38.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया.

रोहित और विराट के तूफान से जीता भारत

रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ तीन मुकाबलों की सीरीज 2-1 पर समाप्त हुई. रोहित शर्मा ने 121 रन की नाबाद पारी खेलकर फॉर्म में शानदार वापसी की है. दूसरी ओर, सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 'शून्य' पर आउट होने वाले विराट कोहली ने इस मैदान पर 74 रन की नाबाद पारी खेली. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में महज 236 रन पर सिमट गई. जवाब में भारत ने 38.3 ओवर में टारगेट चेज करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

