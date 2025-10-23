Advertisement
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बना दिया महारिकॉर्ड, सचिन पूरे करियर में नहीं कर पाए ये कमाल

IND vs AUS, 2nd ODI: भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा जब भी बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरते हैं तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. 'हिटमैन' ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 23, 2025, 09:39 AM IST
भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा जब भी बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरते हैं तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. 'हिटमैन' ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. रोहित शर्मा ने इस मैच में इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा ने एक ऐसा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे वनडे करियर में नहीं कर पाए.

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा ने एडिलेड में जारी दूसरे वनडे मैच में 2 रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है. रोहित शर्मा अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 वनडे मैचों में 1006 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. यह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं.

सचिन पूरे करियर में नहीं कर पाए ये कमाल

सचिन तेंदुलकर भी कभी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन बनाने का करिश्मा नहीं कर पाए थे. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 740 रन बनाए थे. वहीं, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अभी तक 802 रन ठोके हैं. एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 684 रन बनाए थे.

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन (भारतीय)

1. रोहित शर्मा - 1006* रन

2. विराट कोहली - 802 रन

3. सचिन तेंदुलकर - 740 रन

4. एमएस धोनी - 684 रन

रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स

रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अभी तक 275 वनडे मैचों में 48.62 की औसत से 11184 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

