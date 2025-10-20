Advertisement
टेस्ट में विराट... ODI में रोहित से लिया आशीर्वाद, तीनों फॉर्मेट में धमाल मचाने वाला है ये स्टार, हिटमैन की भविष्यवाणी

IND vs AUS: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कई युवा खिलाड़ी भारतीय टीम में डेब्यू कर रहे हैं. एक नाम नितीश कुमार रेड्डी का भी है जिन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा से कैप ली. रोहित ने जो स्पीच दिया वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:01 PM IST
IND vs AUS: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कई युवा खिलाड़ी भारतीय टीम में डेब्यू कर रहे हैं. एक नाम नितीश कुमार रेड्डी का भी है जिन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा से कैप ली. रोहित ने जो स्पीच दिया वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खुशकिस्मत रेड्डी ने टेस्ट में दिग्गज विराट कोहली से कैप ली थी. इस बार रोहित शर्मा ने उन्हें लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. 

26-26 ओवर का हुआ मुकाबला

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी. बारिश की वजह से मैच को 26-26 ओवर का कर दिया गया. भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए. अंत में नितीश ने 11 गेंदों पर 19 रन नाबाद बनाए, जिसमें दो छक्के लगाए. डीएलएस ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद साबित हुआ. स्टैंड-इन कप्तान मिशेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाकर टीम को 29 गेंद पहले जीत दिलाई.

रोहित ने दिया स्पीच

बीसीसीआई ने रोहित के द्वारा रेड्डी को कैप सौंपते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रोहित ने शानदार स्पीच दिया. रोहित ने कहा, 'कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी. तुम्हारी करियर की शानदार शुरुआत हुई है और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गेम को कैसे खेलना चाहते हो और तुम्हारी सोच कैसी है. मैं 110 प्रतिशत यकीन करता हूं कि इसी सोच से तुम भारतीय टीम में बहुत आगे जाओगे.

तीनों फॉर्मेट के महान प्लेयर बनोगे- रोहित

उन्होंने आगे कहा, 'तुम सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनोगे, मुझे इस पर पूरा भरोसा है. क्योंकि कल तुम्हारे भाषण में तुमने कहा था कि तुम हर जगह खेलना चाहते हो और हम सब यही चाहते हैं. मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि टीम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी. जब भी कुछ चाहिए, कभी भी, सब तुम्हारा साथ देंगे. शुभकामनाएं, शानदार करियर बनाओ.'

Rohit Sharma

