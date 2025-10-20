टेस्ट में विराट... ODI में रोहित से लिया आशीर्वाद, तीनों फॉर्मेट में धमाल मचाने वाला है ये स्टार, हिटमैन की भविष्यवाणी

IND vs AUS: टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. कई युवा खिलाड़ी भारतीय टीम में डेब्यू कर रहे हैं. एक नाम नितीश कुमार रेड्डी का भी है जिन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा से कैप ली. रोहित ने जो स्पीच दिया वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खुशकिस्मत रेड्डी ने टेस्ट में दिग्गज विराट कोहली से कैप ली थी. इस बार रोहित शर्मा ने उन्हें लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है.

26-26 ओवर का हुआ मुकाबला

भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी. बारिश की वजह से मैच को 26-26 ओवर का कर दिया गया. भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए. अंत में नितीश ने 11 गेंदों पर 19 रन नाबाद बनाए, जिसमें दो छक्के लगाए. डीएलएस ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद साबित हुआ. स्टैंड-इन कप्तान मिशेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाकर टीम को 29 गेंद पहले जीत दिलाई.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित ने दिया स्पीच

बीसीसीआई ने रोहित के द्वारा रेड्डी को कैप सौंपते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रोहित ने शानदार स्पीच दिया. रोहित ने कहा, 'कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी. तुम्हारी करियर की शानदार शुरुआत हुई है और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गेम को कैसे खेलना चाहते हो और तुम्हारी सोच कैसी है. मैं 110 प्रतिशत यकीन करता हूं कि इसी सोच से तुम भारतीय टीम में बहुत आगे जाओगे.

ये भी पढ़ें.. रिजवान की उलटी गिनती शुरू, बदल जाएगा पाकिस्तान का कप्तान, 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्या है PCB का प्लान?

तीनों फॉर्मेट के महान प्लेयर बनोगे- रोहित

उन्होंने आगे कहा, 'तुम सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनोगे, मुझे इस पर पूरा भरोसा है. क्योंकि कल तुम्हारे भाषण में तुमने कहा था कि तुम हर जगह खेलना चाहते हो और हम सब यही चाहते हैं. मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि टीम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी. जब भी कुछ चाहिए, कभी भी, सब तुम्हारा साथ देंगे. शुभकामनाएं, शानदार करियर बनाओ.'