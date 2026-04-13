हार की हैट्रिक के बाद मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका, नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा? सामने आई बड़ी वजह

Rohit Sharma Injury Update: आईपीएल 2026 में रविवार को रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरह हरा दिया. मैच के बीच एमआई के फैंस को बड़ा झटका लगा जब स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण रिटायर्ड आउट हो गए. उसके बाद हिटमैन दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सके. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रोहित के अगले मैच में खेलने की उम्मीद कम है.
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Rohit Sharma Injury Update: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम को बुरी तरह हरा दिया. मैच के बीच मुंबई इंडियंस के फैंस को बड़ा झटका लगा जब स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण रिटायर्ड आउट हो गए. उसके बाद हिटमैन दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सके. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रोहित के अगले मैच में खेलने की उम्मीद कम है.
मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा का आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार, 16 अप्रैल को होने वाले अगले मैच में खेलना संदिग्ध है. दाएं हाथ के बल्लेबाज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई और टीम की बल्लेबाजी पारी के छठे ओवर में वह चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे.
क्रिकबज के अनुसार, रोहित शर्मा की चोट कितनी गंभीर है और उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा, इसका पता स्कैन कराने के बाद चलेगा. पंजाब के खिलाफ अगले मैच में उनकी भागीदारी स्कैन के परिणामों पर निर्भर करेगी.
जब से हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कमान संभाली है तब से टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. एमआई 2020 में 5वीं बार चैंपियन बनी थी. 2024 में टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला किया था. पिछले दो सीजन की बात करें तो 2024 में मुंबई इंडियंस सबसे आखिरी पायदान पर थी, जबकि 2025 में उन्हें प्लेऑफ में पंजाब किंग्स से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था.
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ सफर का आगाज किया, लेकिन अगले तीनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का पहाड़ खड़ा किया, जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस 222 रन ही बना सकी. एमआई का अगला मुकाबला 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स से होगा.
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