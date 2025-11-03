ये खुशी के आंसू हैं... महिला टीम के जीतते ही इमोशनल हुए रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली ये फोटो

Rohit Sharma emotional Photo: महिला वनडे विश्व कप 2025 में टीम इंडिया ने चैंपियन बनकर इतिहास रचा है. जब डीवाई पाटिल स्टेडियम में टीम इंडिया ने खिताब जीता तो रोहित शर्मा इमोशनल दिखे, उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी. जीत का जश्न मनाते हुए हिटमैन की खूबसूरत फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है. फैंस रोहित पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, Rohit Sharma emotional Photo: भारत की महिला टीम ने वो कर दिखाया, जो पिछले 52 साल में कभी नहीं हुआ था. वह पहली दफा विमेंस वनडे विश्व कप में चैंपियन बनी है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में जब भारत की बेटियों ने जीत दर्ज की, सब खुशी से झूम उठे. खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे. यह पल ऐतिहासिक रहा, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व विजेता बनकर हर भारतीय के दिल में छुपे वर्षों पुराने सपने को सच कर दिखाया.

टीम इंडिया के जीतते ही स्टेडियम में तिरंगे लहराए, फैंस ने जय हिंद के नारे लगाए. इस दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और लाखों दिलों की धड़कन रोहित शर्मा ने आसमान की तरफ देखकर जश्न मनाया. उनकी इमोशनल फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. रोहित के लिए यह जीत सुकून देने वाली है, क्योंकि वनडे विश्व कप से ठीक पहले उन्होंने स्मृति मंधाना और जेमिमा के साथ बातचीत में यह कहा था कि उनका और महिला टीम का एक ही सपना है, विश्व कप जीतना.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा ने भगवान को ऐसे किया धन्यवाद

मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब टीम इंडिया की जीत का जश्न मन रहा था तो जो चेहरा सबसे भावुक नजर आया, वो हिटमैन यानी रोहित शर्मा का था. वह पूरे मैच के दौरान स्टैंड्स में मौजूद रहे। हर चौके पर तालियां बजाईं, हर विकेट पर जश्न मनाया. आखिरकार जब भारतीय टीम फाइनल जीती तो रोहित ने आसमान की ओर देखा. आंखें नम थीं, होंठों पर एक हल्की मुस्कान और दिल से निकला धन्यवाद भगवान का. उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई.

रोहित को जख्म पर भारत की बेटियों ने लगाया मरहम

दरअसल, हर भारतीय जानता है 19 नवंबर 2023 का गम रोहित शर्मा के दिल से पूरी तरह धुला नहीं है. उस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का सपना तोड़ा था. रोहित शर्मा की आंखों से आंसू फूट पड़े थे. लेकिन अब जब महिला वनडे विश्व कप जीता तो रोहित भावुक हो गए. ये भावुकता खुशी और गर्व की थी. इस जीत ने रोहित शर्मा के जख्म पर काफी हद तक मरहम लगाया है. मुंबई इंडियंस ने भी रोहित की यही भावुक तस्वीर साझा करते हुए सिर्फ दो शब्द लिखे 'This Moment'

टीम इंडिया ने रचा इतिहास

टीम इंडिया ने पूरे 52 साल बाद ट्रॉफी जीती है. यह 13वां एडिशन था. पिछले 12 सीजन के दौरान टीम इंडिया ने 2 फाइनल खेले थे,पहला 2005 और दूसरा 2017/ दोनों दफा उसे हार मिली थी, लेकिन इस बार भारत की बेटियों ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया. भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो महिला क्रिकेट में विश्व चैंपियन बन चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार खिताब जीता, इंग्लैंड ने 4, जबकि न्यूजीलैंड और भारत के नाम 1-1 खिताब है.

ये भी पढ़ें: गेंदबाजों पर कहर बनकर बरसीं ये 5 स्टार बल्लेबाज, नंबर एक वाली बैटर ने ठोके 571 रन, मंधाना किस नंबर पर?