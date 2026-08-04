BCCI ने रोहित के साथी को किया विदा... सालों बाद बिछड़कर हिटमैन हुए इमोशनल, कहा- आप असली हीरो...

Indian Cricket Team: भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव तय है क्योंकि फील्डिंग कोच टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ खत्म हो गया है. टीम इंडिया को उन्होंने 5 साल दिए और खिलाड़ियों की फील्डिंग पर मेहनत की. अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टी-दिलीप ने एक भावुक पोस्ट लिखा. इसके बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनके लिए एक पोस्ट लिखा. रोहित और दिलीप ने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है.