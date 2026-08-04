BCCI ने रोहित के साथी को किया विदा... सालों बाद बिछड़कर हिटमैन हुए इमोशनल, कहा- आप असली हीरो...

Indian Cricket Team: भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव तय है क्योंकि फील्डिंग कोच टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ खत्म हो गया है. टीम इंडिया को उन्होंने 5 साल दिए और खिलाड़ियों की फील्डिंग पर मेहनत की. अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टी-दिलीप ने एक भावुक पोस्ट लिखा. इसके बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनके लिए एक पोस्ट लिखा. रोहित और दिलीप ने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है.
फील्डिंग कोच के तौर पर दिलीप के कार्यकाल में भारत ने एक फील्डिंग टीम के तौर पर काफी तरक्की की. उन्होंने 'फील्डिंग मेडल सेरेमनी' की शुरुआत की और मैच में शानदार फील्डर के तौर पर मेडल देना शुरू किया. जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए. इसके विजेताओं में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल थे.
भारतीय बल्लेबाज़ रोहित शर्मा ने पूर्व फील्डिंग कोच टी. दिलीप की भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए तारीफ की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, "आप एक लेजेंड हैं, दिलीप गुरु. आपने ग्रुप में जादू पैदा किया और पर्दे के पीछे रहकर बहुत मेहनत की. आगे के लिए शुभकामनाएं." उनके कार्यकाल में टीम ने दो ICC T20 वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके अलावा एशिया कप 2023 और 2025 में भी अहम भूमिका निभाई.
टी दिलीप की जगह सुभदीप घोष ने ली है. नए फील्डिंग कोच के तौर पर उन्हें चुना गया. हाल के दिनों में टीम इंडिया की फील्डिंग नाजुक नजर आई, जिसके चलते बीसीसीआई ने दिलीप के कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया. सुभदीप इससे पहले भारतीय महिला टीम और इंडिया-ए के साथ काम कर चुके हैं. उनकी पहली परीक्षा 15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी.