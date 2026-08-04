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BCCI ने रोहित के साथी को किया विदा... सालों बाद बिछड़कर हिटमैन हुए इमोशनल, कहा- आप असली हीरो...

आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया को टी20 सीरीज में मिली हार के बाद ही बदलाव के चर्चे शुरू हो गए थे. हालांकि, फिलहाल किसी पर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन फील्डिंग कोच टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट जरूर खत्म हो गया है. उन्हें लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 04, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:35 AM IST
BCCI ने रोहित के साथी को किया विदा... सालों बाद बिछड़कर हिटमैन हुए इमोशनल, कहा- आप असली हीरो...

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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