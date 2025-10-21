रोहित शर्मा दिखाएंगे दम... शाहिद अफरीदी का टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड! सचिन-विराट और रिचर्ड्स के क्लब में होंगे शामिल

India vs Australia ODI: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 224 दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वह कुछ खास नहीं कर पाए. पर्थ में रोहित 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस मैच से पहले वह चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरे थे और शानदार अर्धशतक लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. अब हिटमैन की नजर 23 अक्टूबर को एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में कुछ वैसे ही प्रदर्शन को दोहराने पर होगी.

रोहित के निशाने पर हिटमैन का रिकॉर्ड

हिटमैन की नजर पहले मैच में कई रिकॉर्ड बनाने पर थी, लेकिन वह चूक गए थे. 8 रन बनाने के बाद वह जोश हेजलवुड की गेंद पर मैथ्यू रेनशॉ को कैच थमा बैठे थे. वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. रोहित ने अब तक 344 छक्के लगाए हैं. वह अगर 8 सिक्स इस मैच में लगा देते हैं तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से आगे निकल जाएंगे. अफरीदी के नाम वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा 351 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

2 रन बनाते ही स्पेशल उपलब्धि हासिल कर लेंगे हिटमैन

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक द्विपक्षीय वनडे मैचों में 998 रन बनाए हैं. वह 2 रन बनाते ही कंगारू टीम के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स के नाम ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक द्विपक्षीय वनडे रन (1905 रन) का रिकॉर्ड है.

रोहित के लगाएंगे अर्धशतकों की फिफ्टी

रोहित शर्मा (49 शतक) को शतकों का 'पचास' पूरा करने के लिए एक और शतक की जरूरत है. अगर वह ऐसा कर लेते हैं, तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले नौवें और तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. लिस्ट में अन्य भारतीय सचिन तेंदुलकर (100 शतक) और विराट कोहली (82 शतक) हैं.

सचिन की बराबरी का मौका

रोहित शर्मा और विराट कोहली (8 शतक) दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों में बराबरी पर हैं. एक और शतक और वे सचिन तेंदुलकर (9 शतक) की बराबरी कर लेंगे. रोहित पहले वनडे की असफलता को भुलाकर एडिलेड में शतक लगाकर अपने फैंस का दिल जीतना चाहेंगे.