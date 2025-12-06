रोहित 18 साल से हो रहे फेल... अभिषेक ने 7 साल में कर दिखाया ये करिश्मा, सालभर में बनाया नया महारिकॉर्ड

क्रिकेट में जहां भी छक्कों के रिकॉर्ड की बात आती है तो क्रिस गेल और रोहित शर्मा का नाम सुनने को मिलता है. अब एक और हिटमैन भारतीय क्रिकेट में तैयार हो चुका है. ये कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जिसमें रोहित शर्मा पिछले 18 साल के टी20 करियर में फेल हो रहे थे. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज हैं. वनडे हो या फिर टी20 इंटरनेशनल, रोहित शर्मा की बादशाहत सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड में देखने को मिलती है. लेकिन अभिषेक शर्मा वाले रिकॉर्ड को रोहित कभी हासिल नहीं कर पाए.

अभिषेक ने काटा गदर

अभिषेक शर्मा ने अपनी पहचान विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर बनाई है. अभी से गेंदबाज अभिषेक के सामने थर्राने लगे हैं. इन दिनों अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले से कोहराम मचा रखा है. उन्होंने पंजाब की तरफ से खेलते हुए सर्विसेज के गेंदबाजों की अभिषेक ने जमकर क्लास ली है. उन्होंने महज 34 गेंद में 8 चौकों और 3 छक्कों के दम पर उन्होंने 62 रन की धमाकेदार पारी खेली.

अभिषेक ने बनाया छक्कों का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने सर्विसेज के खिलाफ पारी में 3 छक्के जमाए और इस साल 100 छक्कों का आंकड़ा छू लिया. एक कैलेंडर ईयर में छक्कों का शतक ठोकने वाले अभिषेक शर्मा पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. इस साल T20s में, अभिषेक ने 42.82 के एवरेज से 1,499 रन बनाए हैं, जिसमें 204.22 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें तीन सेंचुरी और नौ फिफ्टी हैं. उनका बेस्ट स्कोर 148 रहा है, जो सिर्फ मौजूदा SMAT के दौरान आया है.

अभिषेक ने 300 रन पूरे

इसी पारी के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभिषेक ने 300 रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने अब तक 50.66 के एवरेज से 304 रन बनाए हैं, जिसमें लगभग 250 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें एक सेंचुरी और दो फिफ्टी शामिल हैं. वह टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. पंजाब ग्रुप C में तीन जीत और दो हार के साथ चौथे नंबर पर है.