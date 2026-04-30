50 शतक, 111 फिफ्टी और 20109 रन... पूरे करियर में ये 3 रिकॉर्ड नहीं बना पाए Rohit Sharma... जानकर फैंस भी रह जाते हैं हैरान

Rohit Sharma failed to achieve these 3 records: भारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा के लिए आज का दिन बेहद खास है. 30 अप्रैल को रोहित अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा किया है. उनके नाम वनडे में तीन दोहरे शतक और वनडे विश्व कप के एक संस्करण में 5 शतक जैसे कई अटूट कीर्तिमान दर्ज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20,000 से ज्यादा रन बनाने वाले इस दिग्गज के करियर में कुछ ऐसे खाली पन्ने भी हैं, जिन्हें वे आज तक नहीं भर पाए हैं.

रोहित पिछले 19 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं. इन सालों में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े, लेकिन तीन ऐसे कीर्तिमान रहे, जिन्हें रोहित आज तक अपने नाम नहीं कर पाए हैं. ये तीन रिकॉर्ड आईपीएल, वनडे और टेस्ट क्रिकेट से जुड़े हैं. जिस तरह रोहित का करियर रहा है, उसे देखकर हर किसी को लगेगा कि आखिर ये रिकॉर्ड उनसे कैसे बच गए.

टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा का पूरा ध्यान अब केवल वनडे क्रिकेट पर है. उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप 2027 को जीतकर अपने करियर का शानदार अंत करना है.

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1. IPL में एक भी ऑरेंज कैप नहीं जीता

रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों और बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई को एक-दो नहीं, बल्कि 5 ट्रॉफी जिताई हैं. इस लीग में वो अब तक 276 मैच खेलकर 7183 रन बना चुके हैं, जो विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि अपने पूरे आईपीएल करियर में रोहित ने कभी भी 'ऑरेंज कैप' (एक सीजन में सबसे ज्यादा रन) नहीं जीती है. व्यक्तिगत गौरव के इस शिखर तक पहुंचना 'हिटमैन' के लिए आज भी एक सपना बना हुआ है.

2. विदेशी धरती (SENA) पर टेस्ट दोहरा शतक

रोहित शर्मा ने भारत की पिचों पर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा है और अपनी काबिलियत साबित की है. हालांकि, विदेशी जमीन (विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे SENA देशों) पर टेस्ट क्रिकेट में 200 रनों का जादुई आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज नहीं है. भारत के लिए उन्होंने कुल 67 टेस्ट खेले और 4301 रन बनाए. हाई स्कोर 212 का है. बल्ले से 12 शतक और 18 फिफ्टी भी निकलीं, लेकिन SENA देशों में कभी दोहरा शतक नहीं लगा पाए.

3. वनडे में शतकों की 'हैट्रिक' का सपना अधूरा

कुमार संगकारा से लेकर विराट कोहली तक दुनिया के कई बल्लेबाजों ने लगातार तीन या उससे अधिक वनडे मैचों में शतक लगाने का कारनामा किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रोहित शर्मा, जिन्हें लंबी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है, उनके करियर में अब तक लगातार तीन पारियों में शतक (Hat-trick of Centuries) दर्ज नहीं हो सका है. रोहित ने वनडे क्रिकेट में 282 मैच खेलकर 11577 रन बनाए हैं, जिनमें कुल 33 शतक और 61 फिफ्टी शामिल हैं. वो इस फॉर्मेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं.

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर

रोहित ने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. तब से लेकर अब तक वो खेल रहे हैं. टी20 और टेस्ट को अलविदा कह चुके रोहित का फोकस सिर्फ वनडे पर है. वो अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप 2027 को जीतना चाहते हैं. भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में उन्होंने कुल 508 मैच खेले, जिनमें 50 शतक और 111 फिफ्टी के दम पर 20109 रन बनाए. उनका औसत 42.33, जबकि स्ट्राइक रेट 87.34 का रहा है. रोहित के बल्ले से 650 छक्के और 1946 चौके निकले हैं.

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