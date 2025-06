कप्तानी पर फिर बवाल...हार के बाद मुंबई इंडियंस पर फूटा रोहित शर्मा के फैंस का गुस्सा, ट्रोल हो गए हार्दिक पांड्या

Mumbai Indians Captaincy: आईपीएल 2025 के दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा. उसे पंजाब किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 विकेट से परास्त कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इसके साथ ही 2020 के बाद खिताब जीतने का सपना फिर से टूट गया है. हार्दिक पांड्या की टीम कप्तानी टीम 203 रन का बचाव नहीं कर पाई. फाइनल में अब पंजाब किंग्स का सामना 3 जून को इसी मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा.

छठी बार ट्रॉफी जीतने से चूकी मुंबई इंडियंस

आईपीएल को तीन साल बाद कोई नया चैंपियन मिलेगा. 2022 में पिछली बार गुजरात टाइटंस ने अपना पहला खिताब जीता था. उसके बाद चेन्नई सुपरकिंग्स 2023 में पांचवीं बार और 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स तीसरी बार चैंपियन बनी थी. आरसीबी और पंजाब को अपने पहले खिताब का इंतजार है. मुंबई की नजर छठी बार ट्रॉफी उठाने पर थी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी. मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के साथ-साथ कप्तान हार्दिक पांड्या भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं. पिछले साल कप्तानी विवाद काफी सुर्खियों में था. अब एक बार फिर से उसकी चर्चा होने लगी है.

मुंबई इंडियंस और हार्दिक को किया गया ट्रोल

हार्दिक के कई फैसलों से टीम और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के फैंस नाराज नजर आए. उनका मानना है कि हार्दिक से अच्छे तो रोहित ही कप्तान रहते. उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा. रोहित फैंस ने टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा. उनका कहना है कि रोहित अगर कप्तान रहते तो मुंबई की टीम 200 रन बनाने के बावजूद नहीं हारती. दरअसल, आईपीएल इतिहास में पहली बार 200 या उससे अधिक रन बनाने के बावजूद मुंबई की टीम को हार का सामना करना पड़ा.

Mumbai Indians wasted the best captain of IPL Rohit Sharma in the dugout. Every self respecting MI fan will want him to play for a new team from next year. pic.twitter.com/qtJN5LixGX — EngiNerd (@mainbhiengineer) June 1, 2025

कप्तानी पर मचा था घमासान

आईपीएल 2024 से पहले मुंबई ने एक बड़ा फैसला किया था. उसने गुजरात टाइंटस गए अपने पुराने खिलाड़ी हार्दिक को फिर से टीम में ट्रेड के जरिए बुला लिया. इतना ही नहीं, रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक को कमान भी सौंप गई थी. रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के अधिकांश फैंस इस फैसले से नाराज हो गए. उन्होंने महीनों तक टीम और हार्दिक को ट्रोल किया. स्टेडियम में हार्दिक की हूटिंग हुई और ड्रेसिंग रूम में सबकुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आईं.

This is what happens when you made the league’s greatest captain to sit in the dugout and disrespect him in return for years of loyalty and success. Oh Rohit Sharma, you deserve better. pic.twitter.com/dMbKDhte10 — (@SPORTYVISHAL) June 1, 2025

Mumbai Indians, I repeat again. Even in 10 births, you will never find a Captain like Rohit Sharma again. pic.twitter.com/YpXjdL2jWo — (@SelflessCricket) June 1, 2025

Hardik Pandya clueless getting his karma for keeping Rohit Sharma in dug out pic.twitter.com/wnA2MHL7xd — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) June 1, 2025

Sunil Gavaskar on Hardik Pandya "You have to defend 203 runs in knockout and the first thing you do is to sub out Rohit Sharma who has defended 150 runs in the IPL final 3 times and never lost a match while defending 200 runs" Hardik Pandya's ego has ruined the legacy of MI pic.twitter.com/fJG05S7mst —(@AdityaGurjar76) June 1, 2025

Good player, maybe the greatest T20 All rounder of Indian history. But sorry Hardik Pandya, you are not a great captain. Some players are not meant for Captaincy, even Sachin Tendulkar was also horrible Captain. pic.twitter.com/rWyd7Sbnzd — (@SelflessCricket) June 1, 2025

कप्तानी पर उठ रहे सवाल

हार्दिक की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन शर्मनाक रहा और अंक तालिका में वह सबसे नीचे रही. उसे 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली थी. इसके बाद हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया. इससे उनके ऊपर फैंस फिर से प्यार लुटाने लगे. अब आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में मुंबई की हार के बाद वह एक बार फिर से निशाने पर हैं. हालांकि, एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी आलोचना नहीं हो रही है. उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं.