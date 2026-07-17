लॉर्ड्स में नहीं होगा रोहित शर्मा का आखिरी मैच, झूठी है संन्यास की खबर, BCCI ने लगा दी मुहर, फैंस खुश

भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है. BCCI ने शुक्रवार को रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद भी वह भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लॉर्ड्स में रोहित अपना आखिरी ODI खेलेंगे, लेकिन बीसीसीआई BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस खबर को बेबुनियाद बताया है.
अफवाहों पर विराम लगाते हुए BCCI के सेक्रेटरी ने कन्फर्म किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा ODI रोहित शर्मा का इस फॉर्मेट में आखिरी मैच नहीं होगा. यह बात तब सामने आई जब ऐसी खबरें आईं कि सीरीज का आखिरी मैच रोहित का आखिरी मैच हो सकता है, जिससे सोशल मीडिया पर फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, सेक्रेटरी ने साफ कर दिया है कि 39 साल के रोहित तब तक खेलते रहेंगे जब तक वे टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं.
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने PTI से बातचीत में इस खबर का खंडन किया है. उन्होंने कहा, ''मीडिया में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे.''
BCCI सचिव ने आगे कहा कि रोहित भारतीय वनडे टीम के रेगुलर सदस्य हैं और जब तक उन्हें टीम में शामिल किया जाता रहेगा, वे देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. दूसरे शब्दों में, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा.
शनिवार को देर रात आए इस खबर से रोहित शर्मा के तमाम फैंस ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी. पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर यही खबर छाई हुई है. ऐसी रिपोर्ट आई कि सेलेक्टर्स रोहित को आगे के प्लान का हिस्सा नहीं मानते हैं और उन्होंने इसके बारे में उन्हें बता दी है. इस खबर ने हिटमैन के फैंस को तोड़ दिया और लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर करने लगे. खबर की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई के सचिव ने अब इसपर चुप्पी तोड़ी और साफ कर दिया कि लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं होगा.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अभी तक रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा है. पहले ODI में वो 11 रन बनाकर आउट हो और दूसरे मुकाबले में 26 रनों की धीमी पारी खेली. सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और ऐसे में हिटमैन लॉर्ड्स में बल्ले से धमाका कर टीम इंडिया को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. रोहित ने ODI में अपना आखिरी शतक अक्टूबर, 2015 में लगाया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए मैच में उन्होंने 121 रनों की शानदार पारी खेली थी.