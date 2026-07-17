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लॉर्ड्स में नहीं होगा रोहित शर्मा का आखिरी मैच, झूठी है संन्यास की खबर, BCCI ने लगा दी मुहर, फैंस खुश

भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है. BCCI ने शुक्रवार को रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद भी वह भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 17, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:44 AM IST
लॉर्ड्स में नहीं होगा रोहित शर्मा का आखिरी मैच, झूठी है संन्यास की खबर, BCCI ने लगा दी मुहर, फैंस खुश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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