लॉर्ड्स में नहीं होगा रोहित शर्मा का आखिरी मैच, झूठी है संन्यास की खबर, BCCI ने लगा दी मुहर, फैंस खुश

शनिवार को देर रात आए इस खबर से रोहित शर्मा के तमाम फैंस ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी. पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर यही खबर छाई हुई है. ऐसी रिपोर्ट आई कि सेलेक्टर्स रोहित को आगे के प्लान का हिस्सा नहीं मानते हैं और उन्होंने इसके बारे में उन्हें बता दी है. इस खबर ने हिटमैन के फैंस को तोड़ दिया और लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर करने लगे. खबर की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई के सचिव ने अब इसपर चुप्पी तोड़ी और साफ कर दिया कि लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं होगा.