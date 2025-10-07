Advertisement
'सभी के लिए निराशा..' कप्तानी जाने के बाद रोहित का पहला बयान, पुरानी याद से हुए इमोशनल

Rohit Sharma: रोहित शर्मा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनसे वनडे कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंपी तो खलबली मच गई. सभी को रोहित के बयान का इंतजार था और अब कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला बयान देखने को मिल गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:36 PM IST
Rohit Sharma: रोहित शर्मा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनसे वनडे कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंपी तो खलबली मच गई. सभी को रोहित के बयान का इंतजार था और अब कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा का पहला बयान देखने को मिल गया है. रोहित शर्मा पुरानी यादें बताते हुए इमोशनल हो गए. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर भी चुप्पी तोड़ी.

इमोशनल हुए रोहित

रोहित CEAT अवॉर्ड्स 2025 के इवेंट में शामिल हुए. उन्होंने कहा, 'हर किसी के लिए मायूसी जैसा, हम 2015 विश्व कप, 2019 विश्व कप, 2021 में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और फिर 2022 में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में हार गए. 2023 विश्व कप में हम फाइनल हार गए. हम फाइनल और सेमीफाइनल जीतने के बहुत करीब आए. यह सिर्फ उस लाइन को पार करने की बात थी और यह सब शुरू हुआ. लोगों में और अधिक भूख बढ़ गई.'

हमने थोड़ा अलग किया- रोहित

रोहित ने आगे कहा, 'हम सब एक साथ आए और चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करना शुरू कर दिया. यह सब में देखने में अच्छा लगा. फिर जब आप परिणाम देखते हैं जहां मानसिकता में थोड़ा बदलाव आता है तो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होता है. यही टीम ने महसूस किया. हमने खुद के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया. बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपना खेल थोड़ा बदला. टीम को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा असहज चीजें कीं. ये वो चीजें हैं जिनकी इस टीम को आगे बढ़ते हुए जरूरत थी.'

हमें किस्मत का साथ मिला

उन्होंने आगे कहा, 'हमें किस्मत का साथ भी मिला, आप जानते हैं. बारबाडोस में उस फाइनल को देखते हुए जहां हमने एक अविश्वसनीय स्थिति से वह फाइनल जीता. यह हम सभी 11 खिलाड़ियों की तरफ से सचमुच एक महान प्रयास था. यह नहीं भूलना चाहिए कि बाहर भी खिलाड़ी थे जिन्होंने एक भी गेम नहीं खेला. लेकिन टीम की सफलता में उनका योगदान उतना ही अच्छा था जितना कि प्लेइंग इलेवन का और मैनेजमेंट का. उस टीम को संभालना कभी आसान नहीं होता है. एक भारतीय टीम को संभालना कभी आसान नहीं होता है. लेकिन मैं श्रेय देना चाहता हूं जाहिर है मैंने इसे कई बार कहा है. मैं उन सभी को श्रेय देना चाहता हूं जो उस टीम का हिस्सा थे और जो वर्ल्ड कप जीतने के मिशन पर वेस्ट इंडीज और यूएस गए थे.'

