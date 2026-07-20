रितिका संग प्यार का इजहार... शतक जड़कर रोहित ने दुनिया के सामने वाइफ को दिया फ्लाइंग किस, Video देख झूम उठे 'हिटमैन' फैंस

IND vs ENG 3rd ODI: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए 'हाई स्कोरिंग' मुकाबले को 27 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ मेजबान टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. इस मैच में भले ही टीम इंडिया हार गई, लेकिन उसके स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने महफिल लूट ली. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे मैच में शतक जड़कर अपनी वाइफ रितिका सजदेह के सामने प्यार का इजहार किया है. रोहित शर्मा ने शतक जड़कर दुनिया के सामने अपनी वाइफ रितिका सजदेह को फ्लाइंग किस दिया है, जिसका वीडियो देख 'हिटमैन' के फैंस झूम उठे.
रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए इस वनडे इंटरनेशनल मैच में 110 गेंद पर 138 रनों की बेहतरीन पारी खेली. रोहित शर्मा ने 125.45 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 17 चौके और 5 छक्के उड़ाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे इंटरनेशनल मैच में 388 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा की शानदार 138 रनों की पारी के बावजूद टीम इंडिया 50 ओवर में 360/7 रन ही बना सकी. शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रन बनाए थे. रोहित के लिए यह मैच बहुत अहम था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की बातें और अटकलें चल रही थीं. टीम में अपनी जगह को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, यह अनुभवी ओपनर लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करने और अपनी क्लास की याद दिलाने के इरादे से उतरा.
हालांकि रोहित शर्मा की शानदार पारी भारत को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन दबाव में खेली गई रोहित शर्मा की यह पारी उनकी बेहतरीन पारियों में से एक रही. इस पारी ने साबित कर दिया कि भविष्य को लेकर चल रही बहस के बावजूद रोहित शर्मा सबसे बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं. अपना 34वां वनडे शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने अपना बल्ला ऊपर उठाया. जब रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया, तो स्टैंड्स में बैठीं उनकी वाइफ रितिका सजदेह साफ तौर पर भावुक दिखीं. अपने पति के भविष्य को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे.
रोहित शर्मा ने स्टैंड्स की ओर दिल से 'फ्लाइंग किस' भेजकर उनके लिए प्यार जताया. यह एक भावुक जश्न था, जो जल्द ही मैच के यादगार पलों में से एक बन गया. रोहित शर्मा का यह इंग्लैंड में आखिरी वनडे मैच था और लोग लंबे समय तक इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे एक उम्रदराज स्टार ने तब मजबूती दिखाई जब उन्हें यह महसूस कराया गया कि उनकी जरूरत नहीं है.