जब 17 साल के थे रोहित शर्मा तो ट्रेन में किसने दिया धक्का? हिटमैन के शो पर जिगरी दोस्त ने खोला बड़ा राज

Sony Tv ने जो प्रोमो रिलीज किया है, उसमें टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा जब 17 साल के थे तब से वो शातिर हैं. उन्होंने बताया, ''सब बोलते हैं कि रोहित अपनी चीजें भूल जाता है और वो भुलक्कड़ हैं. मैं बताता हूं कि क्रिकेट में इसकी शुरुआत कब हुई थी. आप एक युवा खिलड़ी हो और पहली बार सेलेक्ट हुए हो मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के लिए. वो बड़ा मैच था और बहुत सारे बड़े खिलाड़ी टीम में मौजूद थे. उस दिन पहली बार हमारे दोस्त जो सिर्फ 17 साल के थे सेलेक्ट हुए खेलने के लिए और मैच के दिन सुबह-सुबह स्टेडियम आए बिना किट बैग के.