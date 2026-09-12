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जब 17 साल के थे रोहित शर्मा तो ट्रेन में किसने दिया धक्का? हिटमैन के शो पर जिगरी दोस्त ने खोला बड़ा राज

Rohit Sharma Video: Sony Tv ने जो प्रोमो रिलीज किया है, उसमें टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा जब 17 साल के थे तब से वो शातिर हैं. उन्होंने बताया, ''सब बोलते हैं कि रोहित अपनी चीजें भूल जाता है और वो भुलक्कड़ हैं. मैं बताता हूं कि क्रिकेट में इसकी शुरुआत कब हुई थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 12, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:58 PM IST
जब 17 साल के थे रोहित शर्मा तो ट्रेन में किसने दिया धक्का? हिटमैन के शो पर जिगरी दोस्त ने खोला बड़ा राज
Image Credit: जब 17 साल के थे रोहित शर्मा तो ट्रेन में किसने दिया धक्का? (Screengrabs/Sonytv)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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