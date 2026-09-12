जब 17 साल के थे रोहित शर्मा तो ट्रेन में किसने दिया धक्का? हिटमैन के शो पर जिगरी दोस्त ने खोला बड़ा राज

Rohit Sharma Show Video: भारतीय टीम के बड़े सितारे रोहित शर्मा इन दिनों अपने शो के कारण सुर्खियों में हैं. क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने के बाद अब हिटमैन की नजर टीवी की दुनिया में सुपरहिट होने पर है. 19 सितंबर से उनका शो 'फैमिली फुल हाउस' दस्तक देने वाला है, जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. रोहित शर्मा का शो देखने के लिए फैंस बेताब हैं. इस बीच जो झलक सामने आ रही है, उसमें भी रोहित अपने बिंदास अंदाज से महफिल लूट रहे हैं. सोनी टीवी पर आने वाले इस शो के प्रोमो को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं. सोचिए... जब ट्रेलर इतना दमदार है तो शो कैसा होगा?
रोहित शर्मा के शो 'फैमिली फुल हाउस' के ओपनिंग एपिसोड में उनके कुछ करीबी दोस्तों ने शिरकत की. मुंबई में उनके साथ खेल चुके अभिषेक नायर ने हिटमैन से जुड़ी एक मजेदार कहानी सुनाई. ये तो जगजाहिर है कि रोहित शर्मा चीजें भूल जाते हैं. एक बार तो वो टॉस के समय सिक्का ढूंढ रहे थे, जबकि सिक्का उन्होंने अपने पॉकेट में रखा था. अभिषेक नायर ने इसी से जुड़ा पुराना किस्सा सुनाया.
Sony Tv ने जो प्रोमो रिलीज किया है, उसमें टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा जब 17 साल के थे तब से वो शातिर हैं. उन्होंने बताया, ''सब बोलते हैं कि रोहित अपनी चीजें भूल जाता है और वो भुलक्कड़ हैं. मैं बताता हूं कि क्रिकेट में इसकी शुरुआत कब हुई थी. आप एक युवा खिलड़ी हो और पहली बार सेलेक्ट हुए हो मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के लिए. वो बड़ा मैच था और बहुत सारे बड़े खिलाड़ी टीम में मौजूद थे. उस दिन पहली बार हमारे दोस्त जो सिर्फ 17 साल के थे सेलेक्ट हुए खेलने के लिए और मैच के दिन सुबह-सुबह स्टेडियम आए बिना किट बैग के.
अभिषेक नायर ने आगे बताया कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. ये शातिर तब से थे. क्योंकि भूल तो गए थे लेकिन जब इनसे पूछा गया कि किट बैग किधर है तो कहा कि सर ट्रेन से आ रहा था तो किसी ने धक्का दिया और किट बैग उधर ही गिर गया. तो दिमाग तब से चलता है इनका. अभिषेक नायर के खुलासे के बाद रोहित ने हंसते हुए कहा कि भाई ये सच है... ऐसा मेरे साथ हुआ था.
रोहित शर्मा के शो का पहला एपिसोड 19 सितंबर को टीवी पर आएगा जिसका प्रसारण सोनी टीवी चैनल पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर होगी. हिटमैन ने बताया कि 19 सितंबर उनके लिए लकी है, क्योंकि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी 19 सितंबर को ही किया था.