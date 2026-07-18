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वानखेड़े में वादा और ऑस्ट्रेलिया में टूटा भरोसा, रोहित-गंभीर के बीच कैसे शुरू हुई 'तकरार'? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Rohit Sharma Gautam Gambhir rift: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भले ही रोहित शर्मा के संन्यास की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया हो, लेकिन इस खंडन के पीछे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का एक बड़ा तूफान छिपा है. पीटीआई (PTI) की एक ताजा रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के रिश्ते किस कदर बिगड़ चुके हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 18, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:26 PM IST
वानखेड़े में वादा और ऑस्ट्रेलिया में टूटा भरोसा, रोहित-गंभीर के बीच कैसे शुरू हुई 'तकरार'? रिपोर्ट में बड़ा दावा
Image Credit: Rohit Sharma Gautam Gambhir relationship riftSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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