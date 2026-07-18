वानखेड़े में वादा और ऑस्ट्रेलिया में टूटा भरोसा, रोहित-गंभीर के बीच कैसे शुरू हुई 'तकरार'? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Rohit Sharma Gautam Gambhir rift: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सबकुछ ठीक नहीं है. पहले यह खबर आई कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ करियर का आखिरी मैच खेल सकते हैं, क्योंकि चयनकर्ताओं ने उन्हें साफ-साफ कह दिया कि वह 2027 के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं हैं. इसके बाद शुक्रवार यानी 18 जुलाई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से इन खबरों का खंडन किया गया और सचिव देवाजीत सैकिया की तरतफ से कहा गया कि रोहित शर्मा अपना आखिरी मैच नहीं खेल रहे, वह टीम का हिस्सा बने रहेंगे. हालांकि, इस खंडन के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम में सबकुछ ठीक नहीं है.
अब पीटीआई की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच मतभेद की खबरें गहरा गई हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, सीनियर खिलाड़ियों की चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के साथ रिश्ते भी पटरी पर नहीं दिख रहे हैं.
रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कभी रोहित शर्मा ने खुद गंभीर को कोच बनने का न्योता दिया था, लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 (ऑस्ट्रेलिया दौरे) के दौरान दोनों के बीच दरार इतनी बढ़ गई कि बात बोलचाल बंद होने तक पहुंच गई.
दरअसल, साल 2024 में आईपीएल के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा ने खुद गंभीर से मुलाकात की थी. रोहित ने गंभीर से भारतीय टीम का कोच पद संभालने का आग्रह किया था. इस पर गंभीर ने शर्त रखते हुए कहा था, 'अगर आप कप्तान बने रहेंगे, तो मैं जरूर आऊंगा.' उस वक्त रोहित को गंभीर के कड़े तेवरों को लेकर चेतावनी भी मिली थी, लेकिन रोहित ने इसे नजरअंदाज कर दिया था.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गंभीर और रोहित के बीच मतभेद की शुरुआत भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के साथ हुई थी, लेकिन रिश्ता तब पूरी तरह टूट गया, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित खराब फॉर्म के चलते सिडनी टेस्ट से बाहर बैठना चाहते थे. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित को चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से इंग्लैंड दौरे के लिए उनके चयन पर असर पड़ सकता है. इसके बावजूद रोहित टेस्ट से बाहर बैठे और ब्रॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मैं दो बच्चों का पिता हूं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है.' रोहित के इस बयान ने गंभीर और अगरकर, दोनों को हैरान कर दिया था.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेस्ट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई. गंभीर और अगरकर, दोनों रोहित की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पक्ष में थे, जबकि कप्तानी से हटाए जाने की चर्चा के दौरान रोहित और मैनेजमेंट के बीच काफी तीखी बहस हुई थी और रोहित खफा थे.
ऐसा भी माना जा रहा है कि रोहित को उस दिन यकीन नहीं हुआ, जब समिति द्वारा उन्हें टीम से बाहर करने की खबर सामने आई, ठीक उसी दिन जब उन्होंने कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 47 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली थी. 50 ओवर के फॉर्मेट में इस दिग्गज खिलाड़ी के भविष्य को लेकर अब क्या होगा, यह देखना बाकी है.