टूटने की कगार पर सचिन का सालों पुराना 'प्रचंड रिकॉर्ड', इस मामले में आगे निकल जाएंगे 'हिटमैन', भारत में कभी नहीं हुआ ऐसा

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' टूटने की कगार पर है. रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ODI मैच के दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ODI मैच के दौरान अगर रोहित शर्मा एक शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले भारतीय ओपनर बन जाएंगे.
रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान ओपनर के तौर पर 45 शतक जमाए थे. रोहित शर्मा अगर एक और शतक लगाते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित शर्मा इस उपलब्धि के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले टॉप भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, पूरी दुनिया में वह बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.
इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है. डेविड वॉर्नर ने एक ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक ठोके हैं. इसके बाद रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में आता है. रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 45-45 शतकों के साथ फिलहाल बराबरी पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल काबिज हैं. क्रिस गेल ने ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 शतक ठोके थे.
1.डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49
2. रोहित शर्मा (भारत) - 45
3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45
4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42
5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 41
रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 286 ODI मैचों में 48.68 की औसत से 11731 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.
कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान की पिच संतुलित है. मैच आगे बढ़ने पर यह पिच आमतौर पर स्लो बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए मददगार होती है, लेकिन अगर बल्लेबाज क्रीज पर जम जाएं, तो रन बनाने के अच्छे मौके मिलते हैं. चूंकि यह डे/नाइट मैच है और लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 1:00 बजे (IST शाम 5:30 बजे) शुरू होगा, इसलिए दिन भर बदलते मौसम का पिच के बर्ताव पर बड़ा असर पड़ेगा. सोफिया गार्डन्स की पिच में अक्सर अच्छी उछाल और गति होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भी मौका मिलता है.