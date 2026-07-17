सेलेक्टर्स ने बताया प्लान... कैसा था रोहित का रिएक्शन, संन्यास तक क्यों पहुंची बात? जानें मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

रोहित शर्मा, भारत का वो दिग्गज जिसने टीम इंडिया को 16 साल दिए और भारतीय क्रिकेट के लिए खून-पसीना एक किया. अब जब मैनेजमेंट की बारी आई तो उन्हें 1 साल भी नहीं दिया गया. 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के अधूरे सपनों और ऑस्ट्रेलिया से उस हार के जख्मों को लेकर रोहित वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक मीटिंग की खबर से खलबली मच गई. खबर आई कि रोहित इंग्लैंड में चल रही वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला हिटमैन का फेयरवेल मैच होगा. लॉर्ड्स में वह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. अब मीटिंग में क्या कुछ हुआ और सेलेक्टर्स का प्लान सुनकर रोहित का रिएक्शन कैसा था, इसके बारे में आपको बताते हैं.
कुछ महीनों पहले रोहित की फिटनेस पर सवाल थे, कि वह इस फिटनेस के साथ 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे. लेकिन रोहित ने इस सवाल को ही मिटा दिया. फिटनेस की डिमांड हुए तो 39 की उम्र में एक युवा खिलाड़ी जैसे फिट हुए. कप्तानी में जीत की डिमांड हुई तो गुच्छों में जीत दिलाई. बैटिंग की बात आई तो टीम के लिए रिकॉर्ड्स की कुर्बानी दे दी. अब वो दौर है जब रोहित एक खिलाड़ी नहीं इमोशन चुके हैं. अब जब सेलेक्टर्स ने पल्ला झाड़ा तो रोहित और उनके फैंस के मानों किसी ने खंजर भोक दिया हो. सोशल मीडिया पर फैंस की गर्मी साफ देखी जा सकती है.
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट बताती है कि पिछले हफ्ते गंभीर के साथ बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने मुलाकात की. सिलेक्शन कमिटी ने रोहित को साफतौर पर बता दिया है कि वह वर्ल्ड कप 2027 के लिए उनके प्लान में नहीं हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं. ये सुनकर रोहित सेलेक्टर्स के फैसले से खुश नहीं थे. BCCI के एक सूत्र ने IANS को बताया, "चयनकर्ताओं ने फ़ैसला किया है कि अब वे रोहित शर्मा को वनडे में नहीं चुनेंगे. अगर वह सम्मान के साथ संन्यास लेना चाहते हैं या तुरंत संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से उनका निजी फैसला है. हालांकि, संदेश साफ है, चयनकर्ता रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले मैच के बाद उन्हें वनडे के लिए नहीं चुनेंगे."
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रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 16, 48 और 79 रन की पारियां खेली थीं. हालांकि, इंग्लैंड टूर पर शुरुआती दो मुकाबलों में रोहित का बल्ला नहीं चला और अब वह शायद लॉर्ड्स में आखिरी बार देखने को मिलेंगे. दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने फिफ्टी जमाई. श्रेयस अय्यर ने 66 रन की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने में कामयाब नहीं हुई. अब लॉर्ड्स में मुकाबला निर्णायक होगा.