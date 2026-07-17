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सेलेक्टर्स ने बताया प्लान... कैसा था रोहित का रिएक्शन, संन्यास तक क्यों पहुंची बात? जानें मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

रोहित शर्मा, भारत का वो दिग्गज जिसने टीम इंडिया को 16 साल दिए और भारतीय क्रिकेट के लिए खून-पसीना एक किया. 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के अधूरे सपनों को लेकर रोहित आगे बढ़ रहे थे. लेकिन अब सेलेक्टर्स ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है. मीटिंग में रोहित का रिएक्शन कैसा था, आईए जानते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:42 AM IST
सेलेक्टर्स ने बताया प्लान... कैसा था रोहित का रिएक्शन, संन्यास तक क्यों पहुंची बात? जानें मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Image Credit: Rohit Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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