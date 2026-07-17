सेलेक्टर्स ने बताया प्लान... कैसा था रोहित का रिएक्शन, संन्यास तक क्यों पहुंची बात? जानें मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट बताती है कि पिछले हफ्ते गंभीर के साथ बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने मुलाकात की. सिलेक्शन कमिटी ने रोहित को साफतौर पर बता दिया है कि वह वर्ल्ड कप 2027 के लिए उनके प्लान में नहीं हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं. ये सुनकर रोहित सेलेक्टर्स के फैसले से खुश नहीं थे. BCCI के एक सूत्र ने IANS को बताया, "चयनकर्ताओं ने फ़ैसला किया है कि अब वे रोहित शर्मा को वनडे में नहीं चुनेंगे. अगर वह सम्मान के साथ संन्यास लेना चाहते हैं या तुरंत संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से उनका निजी फैसला है. हालांकि, संदेश साफ है, चयनकर्ता रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले मैच के बाद उन्हें वनडे के लिए नहीं चुनेंगे."