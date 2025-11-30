विराट कोहली के शतक होते ही रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में किसे दी गाली? VIDEO ने मचाई सनसनी

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है. एमएस धोनी के होमग्राउंड पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने जलवा दिखाया और 52वां वनडे इंटरनेशनल शतक जड़कर इतिहास रच दिया. रांची में सेंचुरी ठोकने के बाद 'किंग' कोहली थोड़े भावुक दिखे. उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा और इस खास पल के लिए भगवान को धन्यवाद किया. इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि कोहली के शतक के बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा मजेदार रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं.

लंबे समय बाद भारत में इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे विराट कोहली ने अपने लाखों फैंस का दिल खुश कर दिया. वो इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में 52 सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. जब रांची में उन्होंने शतक ठोका तो कैमरे का फोकस ड्रेसिंग रूम की तरफ था, जहां रोहित मजेदार रिएक्शन देते दिखे.

कोहली के शतक पर रोहित ने किसे दी गाली?

रोहित शर्मा अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने विराट कोहली के साथ 136 रनों की शानदार पार्टनरशिप की. 57 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए. इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में कोहली की बैटिंग का आनंद लेते दिखे. जैसे ही विराट ने शतक जड़ा, हिटमैन खड़े होकर उनके लिए ताली बजाते दिखे. इस दौरान उन्होंने थोड़े तेवर भी दिखाए और ऐसा रिएक्शन दिया, जैसे वो गाली दे रहे हों. सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज वायरल हो रहा है.

Rohit Sharma reaction on Virat Kohli century.pic.twitter.com/hmsllR1eYm — Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 30, 2025

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के सामने 350 रनों का लक्ष्य

विराट कोहली के शानदार शतक और रोहित-राहुल की फिफ्टी के दम पर भारत ने रांची वनडे में साउथ अफ्रीका के सामने 350 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए. रोहित शर्मा ने (57 रन) और कप्तान केएल राहुल ने (60 रन) का योगदान दिया.

